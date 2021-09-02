Ограничение движения по ул. Агибалова в Самаре вновь продлено

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В Самаре временные ограничения движения по ул. Агибалова на участке от ул. Красноармейской до ул. Рабочей продлеваются до 12 сентября. Об этом сообщает городской департамент транспорта.