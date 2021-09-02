Госветинспекторы не обнаружили трупы животных на свалке в Кировском районе

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Специалисты государственной ветеринарной службы Самарской области 1 сентября выезжали на место несанкционированной свалки в Кировском районе. В ходе осмотра они установили, что на территории размещены строительные и бытовые отходы, а трупов животных не нашли.