В Самаре 5 сентября не будут ограничивать движение из-за соревнований по велоспорту

Спортивное мероприятие Самарской области по велоспорту, которое должно было состояться в это воскресенье, 5 сентября, у стадиона Самара Арена, отменяется.

Ограничения движения в этот день также не будет, сообщает департамент транспорта города.

Напомним, что ограничения должны были коснуться как личного, так и общественного транспорта.