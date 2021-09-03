"Т Плюс" презентовала Центр мониторинга качества Первому заместителю главы Самары

"Т Плюс" презентовала Центр мониторинга качества (ЦМК) Первому заместителю главы г. о. Самара Владимиру Василенко. Он создан в 2020 году для контроля за качеством поставляемых компанией ресурсов в городах, отнесенных к ценовым зонам.

Специалисты ЦМК следят за параметрами теплоснабжения в Самаре, во Владимире, Новокуйбышевске, Оренбурге, Ульяновске и Медногорске. Диспетчеры и аналитики работают в круглосуточном режиме и в перспективе будут обслуживать и другие территории присутствия Т Плюс, которые перейдут на "альткотельную".

"Центр мониторинга качества является частью масштабной программы по цифровизации бизнеса, которая сейчас реализуется в Т Плюс. Вместе с переходом на новую модель рынка тепла она сделает теплоснабжение наших клиентов еще лучше", — рассказал заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

"Альткотельная" способна решить задачу создания надежной системы теплоснабжения в городе. Многие жители уже почувствовали улучшение качества отопления по итогам прошлого отопсезона. И этот процесс продолжится, в том числе благодаря работе Центра мониторинга качества", — поделился впечатлениями Владимир Василенко.

Переход к ценовой зоне теплоснабжения предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их формирование по методу "альтернативной котельной". Это позволит потребителям усилить контроль за качеством теплоснабжения, а бизнесу — существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.