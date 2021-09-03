"Т Плюс" презентовала Центр мониторинга качества Первому заместителю главы Самары

"Т Плюс" презентовала Центр мониторинга качества (ЦМК) Первому заместителю главы г. о. Самара Владимиру Василенко. Он создан в 2020 году для контроля за качеством поставляемых компанией ресурсов в городах, отнесенных к ценовым зонам.
Специалисты ЦМК следят за параметрами теплоснабжения в Самаре, во Владимире, Новокуйбышевске, Оренбурге, Ульяновске и Медногорске. Диспетчеры и аналитики работают в круглосуточном режиме и в перспективе будут обслуживать и другие территории присутствия Т Плюс, которые перейдут на "альткотельную".
"Центр мониторинга качества является частью масштабной программы по цифровизации бизнеса, которая сейчас реализуется в Т Плюс. Вместе с переходом на новую модель рынка тепла она сделает теплоснабжение наших клиентов еще лучше", — рассказал заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.
"Альткотельная" способна решить задачу создания надежной системы теплоснабжения в городе. Многие жители уже почувствовали улучшение качества отопления по итогам прошлого отопсезона. И этот процесс продолжится, в том числе благодаря работе Центра мониторинга качества", — поделился впечатлениями Владимир Василенко.
Переход к ценовой зоне теплоснабжения предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их формирование по методу "альтернативной котельной". Это позволит потребителям усилить контроль за качеством теплоснабжения, а бизнесу — существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.