Школьники из Кинель-Черкасс выиграли всероссийский конкурс технологических кружков

В воскресенье, 5 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками и педагогами станции юных техников школы № 2 "Образовательный центр" села Кинель–Черкассы. Буквально накануне воспитанники центра выиграли престижный всероссийский конкурс технологических кружков.

Всероссийский конкурс кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проводится в целях выявления лучших организаций, занимающихся образованием в технической, научно-технической и технологической сферах. Организован совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке АНО "Платформа НТИ", Агентства стратегических инициатив.

В этом году на конкурс было подано 856 заявок из 73 регионов страны. Участники представили методики и проекты, над которыми дети трудятся вместе с наставниками. Победителями конкурса стали 61 кружок, еще 102 кружка были признаны призерами. В номинации "Отличное начало" в категории "3D-моделирование, 3D-печать, VR" победителем стала команда станции юных техников ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" села Кинель-Черкассы Самарской области.

Сегодня к ребятам и их наставникам в Кинель-Черкассы приехал глава региона Дмитрий Азаров. "Я восхищен вами и таким результатом! В первую очередь, хочу поблагодарить педагогов и наставников, которые каждый день вкладывают в ребят новые знания и всю душу. Без вашего усердия, настойчивости и таланта этого нельзя было добиться. У вас просто удивительный кружок, который на всероссийском уровне показывает такие достижения".

За победу в конкурсе от Правительства региона команда получила сертификат на 100 тыс рублей для приобретения нового оборудования. "Мы еще обязательно дополнительно вас отметим", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Станция юных техников ГБОУ СОШ № 2 "Образовательный центр" села Кинель-Черкассы считается одной из самых оснащенных в регионе. На станции действует более 50 программ технической направленности, в том числе информационные технологии, радио и электроника, механика, авиамоделирование, робототехника, картинг, мотоспорт, спортивно-техническое моделирование. По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и при поддержке федеральных, региональных и муниципальных властей, а также компаний — партнеров в 2020 году на базе станции юных техников был оборудован мини-технопарк с высокотехнологичным и новейшим оборудованием. Это позволило активно развивать новые направления, включая 3D-моделирование, 3D-печать, VR.

"Благодаря приобретению современного оборудования в прошлом году был открыт набор ребят по новым направлениям. В этом году приняли решение принять участие во всероссийском конкурсе — презентовали свои проекты, разработки, результаты своей деятельности. Ребята, конечно, рады победе. Самое главное, что дети увлечены — они охотно занимаются, создают что-то новое, получают новые знания и навыки. Все это им поможет выбрать свой жизненный путь, профессию, вуз для дальнейшего обучения", — отметил Олег Бузуев, руководитель направления "VR и 3D-моделирование".

В Самарской области в последние 3 года активно модернизируется техническая база сферы образования. Благодаря национальному проекту "Образование", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в регионе созданы 151 центр "Точка роста", мобильный "Кванториум", Дом научной коллаборации, центры цифрового образования детей "IT-куб" в Самаре и Тольятти, 148 компьютерных классов для работы в цифровой образовательной среде. Кроме того, за счет регионального бюджета переоснащены 34 кабинета технологии, созданы 49 детских мини-технопарков в малых городах и сельских районах губернии.

В ходе общения с Дмитрием Азаровым воспитанники мини-технопарка поддержали идею Главы региона организовать онлайн-уроки с участием педагогов профильных средних и высших учебных заведений, чтобы ребята из различных районов и сел могли получать дополнительные знания. "Сегодня современные технологии это позволяют. Мальчишки и девчонки из всех уголков региона получат возможность дополнительно обучаться по выбранному профилю", — сказал Глава региона.

Дмитрий Азаров также предложил руководству станции юных радиотехников рассмотреть возможность сотрудничества с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики. "Вуз мог бы взять над вами шефство, оказывать помощь, консультировать. Считаю, это было бы полезно", — отметил губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что победа во всероссийском конкурсе технологических кружков — далеко не последний успех воспитанников станции юных техников села Кинель–Черкассы. "Можно много хотеть и о многом мечтать, но победы приходят, когда прилагаешь максимум усилий. С такими наставниками, как у вас, будет еще много успехов. Уверен, у каждого из вас большое будущее".

Помимо команды из Кинель–Черкасс победителем всероссийского конкурса кружкового движения также стал Центр беспилотных систем ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева" — в номинации "Команда энтузиастов". Ещё 5 самарских команд вошли в число призеров. Три призовых места в номинациях "Отличное начало" и "Среда развития" взяли команды Центра детского технического творчества "НОВАпарк" (Новокуйбышевск). В номинации "Подготовка лидеров" призером стал клуб любителей электроники "Контур" (Самарский университет), в номинации "Команда энтузиастов" — молодежная аэрокосмическая школа (Самарский университет).