Школьники из Кинель-Черкасс выиграли всероссийский конкурс технологических кружков

В воскресенье, 5 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками и педагогами станции юных техников школы № 2 "Образовательный центр" села Кинель–Черкассы. Буквально накануне воспитанники центра выиграли престижный всероссийский конкурс технологических кружков.
Всероссийский конкурс кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проводится в целях выявления лучших организаций, занимающихся образованием в технической, научно-технической и технологической сферах. Организован совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке АНО "Платформа НТИ", Агентства стратегических инициатив.
В этом году на конкурс было подано 856 заявок из 73 регионов страны. Участники представили методики и проекты, над которыми дети трудятся вместе с наставниками. Победителями конкурса стали 61 кружок, еще 102 кружка были признаны призерами. В номинации "Отличное начало" в категории "3D-моделирование, 3D-печать, VR" победителем стала команда станции юных техников ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" села Кинель-Черкассы Самарской области.
Сегодня к ребятам и их наставникам в Кинель-Черкассы приехал глава региона Дмитрий Азаров. "Я восхищен вами и таким результатом! В первую очередь, хочу поблагодарить педагогов и наставников, которые каждый день вкладывают в ребят новые знания и всю душу. Без вашего усердия, настойчивости и таланта этого нельзя было добиться. У вас просто удивительный кружок, который на всероссийском уровне показывает такие достижения".
За победу в конкурсе от Правительства региона команда получила сертификат на 100 тыс рублей для приобретения нового оборудования. "Мы еще обязательно дополнительно вас отметим", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Станция юных техников ГБОУ СОШ № 2 "Образовательный центр" села Кинель-Черкассы считается одной из самых оснащенных в регионе. На станции действует более 50 программ технической направленности, в том числе информационные технологии, радио и электроника, механика, авиамоделирование, робототехника, картинг, мотоспорт, спортивно-техническое моделирование. По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и при поддержке федеральных, региональных и муниципальных властей, а также компаний — партнеров в 2020 году на базе станции юных техников был оборудован мини-технопарк с высокотехнологичным и новейшим оборудованием. Это позволило активно развивать новые направления, включая 3D-моделирование, 3D-печать, VR.
"Благодаря приобретению современного оборудования в прошлом году был открыт набор ребят по новым направлениям. В этом году приняли решение принять участие во всероссийском конкурсе — презентовали свои проекты, разработки, результаты своей деятельности. Ребята, конечно, рады победе. Самое главное, что дети увлечены — они охотно занимаются, создают что-то новое, получают новые знания и навыки. Все это им поможет выбрать свой жизненный путь, профессию, вуз для дальнейшего обучения", — отметил Олег Бузуев, руководитель направления "VR и 3D-моделирование".
В Самарской области в последние 3 года активно модернизируется техническая база сферы образования. Благодаря национальному проекту "Образование", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в регионе созданы 151 центр "Точка роста", мобильный "Кванториум", Дом научной коллаборации, центры цифрового образования детей "IT-куб" в Самаре и Тольятти, 148 компьютерных классов для работы в цифровой образовательной среде. Кроме того, за счет регионального бюджета переоснащены 34 кабинета технологии, созданы 49 детских мини-технопарков в малых городах и сельских районах губернии.
В ходе общения с Дмитрием Азаровым воспитанники мини-технопарка поддержали идею Главы региона организовать онлайн-уроки с участием педагогов профильных средних и высших учебных заведений, чтобы ребята из различных районов и сел могли получать дополнительные знания. "Сегодня современные технологии это позволяют. Мальчишки и девчонки из всех уголков региона получат возможность дополнительно обучаться по выбранному профилю", — сказал Глава региона.
Дмитрий Азаров также предложил руководству станции юных радиотехников рассмотреть возможность сотрудничества с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики. "Вуз мог бы взять над вами шефство, оказывать помощь, консультировать. Считаю, это было бы полезно", — отметил губернатор.
Глава региона выразил уверенность, что победа во всероссийском конкурсе технологических кружков — далеко не последний успех воспитанников станции юных техников села Кинель–Черкассы. "Можно много хотеть и о многом мечтать, но победы приходят, когда прилагаешь максимум усилий. С такими наставниками, как у вас, будет еще много успехов. Уверен, у каждого из вас большое будущее".
Помимо команды из Кинель–Черкасс победителем всероссийского конкурса кружкового движения также стал Центр беспилотных систем ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева" — в номинации "Команда энтузиастов". Ещё 5 самарских команд вошли в число призеров. Три призовых места в номинациях "Отличное начало" и "Среда развития" взяли команды Центра детского технического творчества "НОВАпарк" (Новокуйбышевск). В номинации "Подготовка лидеров" призером стал клуб любителей электроники "Контур" (Самарский университет), в номинации "Команда энтузиастов" — молодежная аэрокосмическая школа (Самарский университет).
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.