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Банк "Открытие": рубль укрепляется к доллару на фоне новостей из США

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"Американский доллар в минувшую пятницу обновил двухмесячный минимум на российском рынке, составив 72,7 руб./долл. Главной причиной его ослабления стал рост еженедельного числа госпитализируемых в США, которое достигло 75% от пиковых значений начала года, несмотря на значительную долю вакцинированного населения. Под действием этого фактора глава ФРС решил не анонсировать начало сокращения программы покупки активов по итогам виртуального симпозиума в Джексон-Хоул. Финансовые рынки отреагировали на это заявление ослаблением доллара, снижением доходностей казначейских облигаций США и ростом стоимости рисковых активов и сырьевых товаров.

Дополнительное давление на американскую валюту оказали данные по рынку труда США, которые оказались существенно хуже ожиданий аналитиков. Число новых рабочих мест в августе составило всего 235 тыс. против консенсуса Bloomberg в 733 тыс., подтвердив опасения ФРС о том, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в США в августе может негативно отразиться на желании населения возвращаться на рынок труда.

Рубль на этом фоне продолжил укрепление как по отношение к доллару (+0,9%), так и к евро (+0,2%). Поддержку рублю оказывает высокий уровень процентных ставок, который на фоне сохраняющегося увеличения долларовой ликвидности и низких ставок в долларовой зоне способствует притоку капитала. Действие данного фактора сохранится, и по итогам года мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля почти на 2%: по отношению к бивалютной корзине рубль может укрепиться с текущих 78,9 рублей до 77,5 рублей. Фактическая динамика рубля по отношению к доллару или евро будет зависеть от динамики кросс-курса доллара к евро на мировом рынке.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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