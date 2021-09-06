Волонтер из Тольятти стала победителем Всероссийской акции "Вожатый нашего двора"

Ирина Долгополова, один из лидеров объединенного волонтерского центра Тольятти, стала победителем Всероссийской акции "Вожатый нашего двора".
Акция проводилась с 1 июня по 30 августа 2021 г. с целью организации совместного досуга детей и родителей на придомовых площадках по месту жительства. Как отмечают ее организаторы, из-за пандемии многие детские учреждения работают в непривычном формате, поэтому в течение лета было важно организовать досуг детей за пределами лагерей и дополнительных кружков.
Участникам мероприятия нужно было создать и провести авторскую программу активностей во дворе и поделиться отчетом по ее итогам. Для участия в конкурсе Ирина Долгополова разработала танцевально-музыкальную программу "Заводная карусель".
"Я работаю вожатой в школе, а до этого несколько лет занималась с детьми и молодежью в многофункциональном центре "ШАНС". Когда мы с коллегами увидели информацию о конкурсе — без сомнений приняли решение в нем поучаствовать, — рассказала Ирина. — Мы постоянно работаем с программами мероприятий и стараемся интегрировать в них все новшества, которые занимают детей: музыкальные новинки, героев мультфильмов и кино. Очень важно проводить такие конкурсы, так как они, по сути, дают независимую оценку нашей работе, а ещё позволяют посмотреть на практики твоих коллег со всех уголков страны".
Экспертный институт социальных исследований в числе прочих включает Ирину Долгополову в перечень депутатов новой волны как молодого политика, с бэкграундом общественной и волонтерской работы. Она примет участие в сентябрьских выборах в Государственную думу от Тольяттинского округа.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.