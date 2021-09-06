Волонтер из Тольятти стала победителем Всероссийской акции "Вожатый нашего двора"

Ирина Долгополова, один из лидеров объединенного волонтерского центра Тольятти, стала победителем Всероссийской акции "Вожатый нашего двора".

Акция проводилась с 1 июня по 30 августа 2021 г. с целью организации совместного досуга детей и родителей на придомовых площадках по месту жительства. Как отмечают ее организаторы, из-за пандемии многие детские учреждения работают в непривычном формате, поэтому в течение лета было важно организовать досуг детей за пределами лагерей и дополнительных кружков.

Участникам мероприятия нужно было создать и провести авторскую программу активностей во дворе и поделиться отчетом по ее итогам. Для участия в конкурсе Ирина Долгополова разработала танцевально-музыкальную программу "Заводная карусель".

"Я работаю вожатой в школе, а до этого несколько лет занималась с детьми и молодежью в многофункциональном центре "ШАНС". Когда мы с коллегами увидели информацию о конкурсе — без сомнений приняли решение в нем поучаствовать, — рассказала Ирина. — Мы постоянно работаем с программами мероприятий и стараемся интегрировать в них все новшества, которые занимают детей: музыкальные новинки, героев мультфильмов и кино. Очень важно проводить такие конкурсы, так как они, по сути, дают независимую оценку нашей работе, а ещё позволяют посмотреть на практики твоих коллег со всех уголков страны".

Экспертный институт социальных исследований в числе прочих включает Ирину Долгополову в перечень депутатов новой волны как молодого политика, с бэкграундом общественной и волонтерской работы. Она примет участие в сентябрьских выборах в Государственную думу от Тольяттинского округа.