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"Крылья Советов" в летнее трансферное окно пополнились на семь футболистов Сергей Пиняев сыграл за юношескую сборную России ФК "Акрон", ведя в счете, уступил гостям из Нижнекамска "Крылья Советов" в контрольном матче крупно обыграли "Урал" "Крылья Советов" подписали Сильвие Бегича

Футбол Спорт

"Крылья Советов" в летнее трансферное окно пополнились на семь футболистов

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 91
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Этим летом "Крылья Советов" пополнились семью футболистами.

Одной из главных задач для руководства "Крыльев Советов" в межсезонье 2021/22 стало сохранение костяка команды, которая стала победителем Первенства ФНЛ и финалистом Кубка России. С этим "Крылья" уверенно справились.

Первым новичком межсезонья стал полузащитник Данил Липовой. Затем к команде присоединился 27-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня. Следующими новичками стали Даниил Пруцев, Максим Глушенков и 16-летний Сергей Пиняев. В конце августа самарцы подписали контракт с нидерландским крайним защитником Гленном Бейлом. Последним заключил контракт хорватский защитник Сильвие Бегич. 

Несколько футболистов самарской команды отправились в аренды: Владислав Тюрин успешно выступает в ФНЛ-2 за "Тюмень". Его аренда с этим клубом рассчитана до конца сезона 2021/22. Максим Карпов под конец трансферного окна перешел на правах аренды в подмосковные "Химки". Форвард Абат Аймбетов до конца года выступает за ФК "Астана".

ПФК "Крылья Советов" благодарит игроков, которые на данном этапе завершили выступления за нашу команду. Герман Онугха был арендован у датского "Вайле", провел в "Крыльях" четыре матча и отправился в "Рубин", Владимир Полуяхтов перешел в "Оренбург", Рикардо Алвеш - в "Кайрат", Егор Голенков стал игроком чешской "Сигмы Оломоуц", а Геннадий Киселев - "Торпедо", за "Акрон" будет выступать Дмитрий Ефремов. Команду покинул Дмитрий Комбаров, свою футбольную карьеру завершил Александр Гацкан.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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