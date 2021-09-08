"Крылья Советов" в летнее трансферное окно пополнились на семь футболистов

Этим летом "Крылья Советов" пополнились семью футболистами.

Одной из главных задач для руководства "Крыльев Советов" в межсезонье 2021/22 стало сохранение костяка команды, которая стала победителем Первенства ФНЛ и финалистом Кубка России. С этим "Крылья" уверенно справились.

Первым новичком межсезонья стал полузащитник Данил Липовой. Затем к команде присоединился 27-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня. Следующими новичками стали Даниил Пруцев, Максим Глушенков и 16-летний Сергей Пиняев. В конце августа самарцы подписали контракт с нидерландским крайним защитником Гленном Бейлом. Последним заключил контракт хорватский защитник Сильвие Бегич.

Несколько футболистов самарской команды отправились в аренды: Владислав Тюрин успешно выступает в ФНЛ-2 за "Тюмень". Его аренда с этим клубом рассчитана до конца сезона 2021/22. Максим Карпов под конец трансферного окна перешел на правах аренды в подмосковные "Химки". Форвард Абат Аймбетов до конца года выступает за ФК "Астана".

ПФК "Крылья Советов" благодарит игроков, которые на данном этапе завершили выступления за нашу команду. Герман Онугха был арендован у датского "Вайле", провел в "Крыльях" четыре матча и отправился в "Рубин", Владимир Полуяхтов перешел в "Оренбург", Рикардо Алвеш - в "Кайрат", Егор Голенков стал игроком чешской "Сигмы Оломоуц", а Геннадий Киселев - "Торпедо", за "Акрон" будет выступать Дмитрий Ефремов. Команду покинул Дмитрий Комбаров, свою футбольную карьеру завершил Александр Гацкан.