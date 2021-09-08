В селе Спиридоновка открыли новую спортивную площадку

Универсальная спортивная площадка в селе Спиридоновка имеет все шансы стать центром притяжения для местных жителей, так как там есть условия для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гандбол, стрит-бол, хоккей и др. Спортплощадка позволяет поддерживать форму круглый год, причем практически без возрастных ограничений.

Благоустроить территорию удалось благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Совместными усилиями, с финансированием из регионального и муниципального бюджетов в общей сумме более 2,5 млн рублей, работы провели в сжатые сроки.

Рядом с обновленной хоккейной коробкой установлены и две теплые раздевалки для спортсменов. Теннисный стол усиленной антивандальной конструкции выдержит испытание временем и погодой. Появились на спортплощадке и уличные тренажеры. Пешеходные дорожки, лавочки и урны — все для удобства сельчан.

Руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин уверен, что такие спортсооружения в сельских территориях должны стать нормой: "Такие площадки должны быть в каждом селе, буквально в шаговой доступности. Здесь можно погонять мяч или позаниматься на тренажерах, сыграть в хоккей или в теннис. Очень важно, что этот спортивный объект появился исходя из пожеланий жителей села, а еще — с привлечением средств областного бюджета".