В селе Спиридоновка открыли новую спортивную площадку

Универсальная спортивная площадка в селе Спиридоновка имеет все шансы стать центром притяжения для местных жителей, так как там есть условия для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гандбол, стрит-бол, хоккей и др. Спортплощадка позволяет поддерживать форму круглый год, причем практически без возрастных ограничений.
Благоустроить территорию удалось благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Совместными усилиями, с финансированием из регионального и муниципального бюджетов в общей сумме более 2,5 млн рублей, работы провели в сжатые сроки.
Рядом с обновленной хоккейной коробкой установлены и две теплые раздевалки для спортсменов. Теннисный стол усиленной антивандальной конструкции выдержит испытание временем и погодой. Появились на спортплощадке и уличные тренажеры. Пешеходные дорожки, лавочки и урны — все для удобства сельчан.
Руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин уверен, что такие спортсооружения в сельских территориях должны стать нормой: "Такие площадки должны быть в каждом селе, буквально в шаговой доступности. Здесь можно погонять мяч или позаниматься на тренажерах, сыграть в хоккей или в теннис. Очень важно, что этот спортивный объект появился исходя из пожеланий жителей села, а еще — с привлечением средств областного бюджета".
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.