Объекты Новокуйбышевских тепловых сетей украсили рисунки с советами по энергоэффективности

На 32 объектах Новокуйбышевских тепловых сетей Самарского филиала ПАО "Т Плюс" появились изображения с советами по безопасности и энергоэффективности. Яркие иллюстрации с советами украсили шкафы учета — оборудование, расположенное вблизи тепловых камер. Они оснащены измерительными приборами, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать параметры теплоснабжения. Теперь помимо практического применения объекты будут иметь и эстетическую ценность для жителей Новокуйбышевска.

Красочные изображения и граффити есть уже в 11 регионах присутствия компании "Т Плюс". Они используются для информирования граждан о социально-значимых темах, а также для украшения территорий. Напомним, что в Новокуйбышевске в начале 2021 года появилось граффити, созданное художником Алексеем Заличевым на павильоне тепловых сетей рядом с домом № 1 по ул. Егорова. На нем изображен Теплослав — персонаж, который используется в рекламных материалах на тему энергобезопасности для детей.

"Оформление шкафов учета — один из способов напомнить жителям города, что нельзя допускать нарушений требований безопасности вблизи энергообъектов. Кроме того, советы по энергоэффективности помогут горожанам сберечь семейный бюджет", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.