Объекты Новокуйбышевских тепловых сетей украсили рисунки с советами по энергоэффективности

На 32 объектах Новокуйбышевских тепловых сетей Самарского филиала ПАО "Т Плюс" появились изображения с советами по безопасности и энергоэффективности. Яркие иллюстрации с советами украсили шкафы учета — оборудование, расположенное вблизи тепловых камер. Они оснащены измерительными приборами, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать параметры теплоснабжения. Теперь помимо практического применения объекты будут иметь и эстетическую ценность для жителей Новокуйбышевска.
Красочные изображения и граффити есть уже в 11 регионах присутствия компании "Т Плюс". Они используются для информирования граждан о социально-значимых темах, а также для украшения территорий. Напомним, что в Новокуйбышевске в начале 2021 года появилось граффити, созданное художником Алексеем Заличевым на павильоне тепловых сетей рядом с домом № 1 по ул. Егорова. На нем изображен Теплослав — персонаж, который используется в рекламных материалах на тему энергобезопасности для детей.
"Оформление шкафов учета — один из способов напомнить жителям города, что нельзя допускать нарушений требований безопасности вблизи энергообъектов. Кроме того, советы по энергоэффективности помогут горожанам сберечь семейный бюджет", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.