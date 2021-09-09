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Экономика и бизнес

"Волгаметком" не смог привлечь Швидака и партнеров к субсидиарке на 1,75 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший собственник Самарского резервуарного завода - ООО "Волгаметком" - не смог привлечь к субсидиарной ответственности на 1,75 млрд руб. Александра Швидака и его бизнес-партнеров.

Иск связан со сделкой "Волгаметкома" по перечислению 1,75 млрд руб. предоплаты "за бронзовый порошок" питерскому ООО "Инвестстройпроект".

ООО "Волгаметком" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
исковым заявлением о привлечении к субсидиарке ликвидатора "Инвестстройпроекта" Андрея Зуева, бывшего единственного владельца компании Виталия Страшинского, а также известного бизнесмена с самарскими корнями Александра Швидака и его партнеров Вадима Егиазарова и Юрия Рыдника. Швидак и партнеры названы в иске контролирующими лицами.

Суд в конце августа отказал в удовлетворении иска, указав, что нет доказательств недобросовестных действий Зуева и Страшинского, а Швидак, Рыдник, Егиазаров проходят через банкротство, введены  процедуры реструктуризации долгов, что не позволяет рассматривать новые требования кредиторов.

При этом в самарском арбитраже рассматривается дело о банкротстве "Волгаметкома", где конкурсный вправляющий компании Николай Шмыков и один из кредиторов также просят привлечь к субсидиарной ответственности Швидака, Егиазарова, Рыдника, Страшинского, Зуева и других лиц. В рамках дела наложен арест на имущество на 4,6 млрд рублей.

ООО "Волгаметком" создано в 2006 г. и зарегистрировано в Самаре по ул. Заводской, 1 - по адресу Самарского резервуарного завода. С 2010 г. компания владела 99,4% акций завода, который затем был переведен в офшоры. В начале 2021 г. акции завода купила группа "Регион".

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