"Волгаметком" не смог привлечь Швидака и партнеров к субсидиарке на 1,75 млрд рублей

Бывший собственник Самарского резервуарного завода - ООО "Волгаметком" - не смог привлечь к субсидиарной ответственности на 1,75 млрд руб. Александра Швидака и его бизнес-партнеров.

Иск связан со сделкой "Волгаметкома" по перечислению 1,75 млрд руб. предоплаты "за бронзовый порошок" питерскому ООО "Инвестстройпроект".

ООО "Волгаметком" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с

исковым заявлением о привлечении к субсидиарке ликвидатора "Инвестстройпроекта" Андрея Зуева, бывшего единственного владельца компании Виталия Страшинского, а также известного бизнесмена с самарскими корнями Александра Швидака и его партнеров Вадима Егиазарова и Юрия Рыдника. Швидак и партнеры названы в иске контролирующими лицами.

Суд в конце августа отказал в удовлетворении иска, указав, что нет доказательств недобросовестных действий Зуева и Страшинского, а Швидак, Рыдник, Егиазаров проходят через банкротство, введены процедуры реструктуризации долгов, что не позволяет рассматривать новые требования кредиторов.

При этом в самарском арбитраже рассматривается дело о банкротстве "Волгаметкома", где конкурсный вправляющий компании Николай Шмыков и один из кредиторов также просят привлечь к субсидиарной ответственности Швидака, Егиазарова, Рыдника, Страшинского, Зуева и других лиц. В рамках дела наложен арест на имущество на 4,6 млрд рублей.