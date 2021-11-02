Александр Хинштейн: расследование уголовного дела Дмитрия Драча вышло на финишную прямую

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что на финишную прямую вышло расследование уголовного дела экс-начальника Самарского бюро МСЭ Дмитрия Драча.

Напомним, в сентябре 2018 г. руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области" Дмитрий Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33. Позже прокуратура обнаружила многочисленные нарушения закона "Об оценочной деятельности" и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объектов. В марте 2019 г. возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а Дмитрия Драча задержали.

По данным Хинштейна, с 1 ноября обвиняемый начал знакомиться с материалами дела. После этого оно поступит на утверждение в прокуратуру Самарской области.

Дмитрию Драчу инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), общий ущерб бюджету оценен в 280 млн рублей.