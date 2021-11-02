Александр Хинштейн: расследование уголовного дела Дмитрия Драча вышло на финишную прямую

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что на финишную прямую вышло расследование уголовного дела экс-начальника Самарского бюро МСЭ Дмитрия Драча.
Напомним, в сентябре 2018 г. руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области" Дмитрий Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33. Позже прокуратура обнаружила многочисленные нарушения закона "Об оценочной деятельности" и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объектов. В марте 2019 г. возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а Дмитрия Драча задержали.
По данным Хинштейна, с 1 ноября обвиняемый начал знакомиться с материалами дела. После этого оно поступит на утверждение в прокуратуру Самарской области.
Дмитрию Драчу инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), общий ущерб бюджету оценен в 280 млн рублей.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?