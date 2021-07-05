В воскресенье, 4 июля, экс-руководителю Самарского бюро медико-социальной экспертизы Минтруда Дмитрию Драчу предъявлено новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Напомним, что в сентябре 2018 г. руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области" Дмитрий Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33.
Прокуратура Самары при проверке учреждения обнаружила хищение на сумму более 200 млн рублей из бюджета РФ. Кроме того, обнаружились многочисленные нарушения закона "Об оценочной деятельности" и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объектов. В марте 2019 г. было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а руководителя бюро МСЭ Дмитрия Драча задержали.
Как пишет Александр Хинштейн, Драч приобрел для нужд БМСЭ у своей хорошей знакомой Элеоноры Калмыковой часть помещений и зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" в Самаре по откровенно завышенной цене. При этом в сентябре 2018 г. вся эта недвижимость была оформлена в собственность Калмыковой в 10 раз дешевле: 38,5 млн рублей.
Часть купленного имущества — вообще, была не нужна: например, неотапливаемый металлический ангар (типа "ракушки"), обошедшийся бюджету почти в 30 млн рублей. При этом, совершив покупку недвижимости, Бюро МСЭ продолжила арендовать в том же имущественном комплексе другие помещения.
На допросе в ходе предъявления обвинения Драч отказался давать показания, сославшись на 51 ст. Конституции, и заявил, что дело против него — "заказ".
"Больше года я добиваюсь привлечения этого человека к уголовной ответственности. Ранее — Драчу уже предъявляли обвинение и брали под домашний арест, но после вмешательства "влиятельных друзей" — полностью вывели из дела", - пишет депутат.
Последние комментарии
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела