На Самарской Луке завершается благоустройство горы Отважной

В нацпарке "Самарская Лука" обустройство горы Отважной выходит на новый уровень.

В конце октября завершился очередной этап работ по благоустройству туристического маршрута "Гора Отважная". При поддержке благотворительной программы энергетической компании были установлены малые архитектурные формы (скамейки), стенды с информацией о Жигулевской ГЭС, флоре и фауне национального парка, панорамные фотоснимки, а также стенд с интерактивом.

Работа по обустройству смотровой площадки на горе Отважной началась осенью 2020 года. Тогда отсыпали щебнем парковочную стоянку, установили беседки для отдыха.

Уникальность туристического маршрута "Гора Отважная" - в его удобном месторасположении, в непосредственной близости от городов Тольятти и Жигулевск, а также во всесезонной доступности. Здесь созданы условия для экологического туризма и комфортного отдыха туристов всех возрастов и физической подготовки, в том числе детей и пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Следующий этап проекта предусматривает обустройство сервисной зоны и строительство первой очереди входной группы. Его реализация планируется на 2022-2023 годы.