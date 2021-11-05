Следователи проверяют информацию о матери, запиравшей шестерых детей в квартире

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по публикации в Интернете данных о тольяттинской семье, где шестерых детей якобы запирали одних в квартире. В публикациях также сообщалось, что дети не были обеспечены в необходимом количестве продуктами питания и одеждой.

Как сообщает управление СУ СК по Самарской области, пока установлено, что шестеро детей в возрасте от 2 до 14 лет проживают совместно с матерью и ее сожителем. Проведен осмотр места происшествия, изучаются условия проживания детей, опрошены мать и соседи семьи.

"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает ведомство.