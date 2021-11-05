Следователи проверяют информацию о матери, запиравшей шестерых детей в квартире

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по публикации в Интернете данных о тольяттинской семье, где шестерых детей якобы запирали одних в квартире. В публикациях также сообщалось, что дети не были обеспечены в необходимом количестве продуктами питания и одеждой.
Как сообщает управление СУ СК по Самарской области, пока установлено, что шестеро детей в возрасте от 2 до 14 лет проживают совместно с матерью и ее сожителем. Проведен осмотр места происшествия, изучаются условия проживания детей, опрошены мать и соседи семьи.
"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает ведомство.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.