Под Самарой погиб водитель иномарки, попавшей в ДТП с грузовиком

В понедельник, 8 ноября, около 10:45, на самарской обводной дороге в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, на 70 км трассы водитель Chevrolet столкнулся с грузовиком, после чего его машину отбросило на Honda.

Судя по видео очевидца, одна из легковушек с сильно деформированным кузовом остановилась на середине проезжей части, а вторая оказалась на обочине. На месте происшествия находился пожарный автомобиль.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что водитель Chevrolet скончался. Не исключается, что ему могло стать плохо за рулем. Данных о состоянии других участников аварии пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники ГИБДД огородили место аварии и организовывают объезд для других участников движения.

По факту случившегося ведется проверка.