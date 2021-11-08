Под Самарой погиб водитель иномарки, попавшей в ДТП с грузовиком

В понедельник, 8 ноября, около 10:45, на самарской обводной дороге в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, на 70 км трассы водитель Chevrolet столкнулся с грузовиком, после чего его машину отбросило на Honda.
Судя по видео очевидца, одна из легковушек с сильно деформированным кузовом остановилась на середине проезжей части, а вторая оказалась на обочине. На месте происшествия находился пожарный автомобиль.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что водитель Chevrolet скончался. Не исключается, что ему могло стать плохо за рулем. Данных о состоянии других участников аварии пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Сотрудники ГИБДД огородили место аварии и организовывают объезд для других участников движения.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...