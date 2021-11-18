"РКС-Самара" предупреждают о мошенниках

"РКС-Самара" направили информационные письма в управляющие и административные компании с предупреждением о действиях мошенников.

Все больше жителей Самары становятся жертвами непорядочных действий коммерческих организаций, навязывающих свои услуги. Под разными предлогами мошенники проникают в квартиры и убеждают в необходимости замены приборов учета воды, замены вдруг пришедшей в негодность пломбы. Жителям угрожают штрафами, под видом документов демонстрируют рекламные материалы с печатями и громкими названиями. Чаще всего жертвами становятся пожилые одинокие люди, кто боится нарушать правила, кто не может получить консультацию у специалистов.

"РКС-Самара" разработали специальную памятку, которая должна привлечь внимание жителей, обратить внимание на проблему, оградить пожилых людей от влияния недобросовестных коммерсантов. На памятке изображен светофор: зеленый свет рекомендует самим вызывать специалистов по проверке приборов учета за два месяца до окончания срока действия; желтый — самим следить за сроком поверки и сохранностью пломбы, красный — не пускать незнакомых людей в квартиру.

Памятку со светофором ресурсоснабжающая компания разослала в управляющие компании и административные учреждения с просьбой разместить ее на информационных стендах. Кроме того, информация будет разослана абонентам через мессенджер Viber. Чем больше и чаще предупреждающую информацию будут видеть жители, тем больше вероятность не попасться "на удочку" мошенников.

"РКС-Самара" благодарит всех, кто поможет донести содержание памятки до жителей города, клиентов, читателей и защитить пожилых людей.