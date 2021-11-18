"РКС-Самара" предупреждают о мошенниках

"РКС-Самара" направили информационные письма в управляющие и административные компании с предупреждением о действиях мошенников.
Все больше жителей Самары становятся жертвами непорядочных действий коммерческих организаций, навязывающих свои услуги. Под разными предлогами мошенники проникают в квартиры и убеждают в необходимости замены приборов учета воды, замены вдруг пришедшей в негодность пломбы. Жителям угрожают штрафами, под видом документов демонстрируют рекламные материалы с печатями и громкими названиями. Чаще всего жертвами становятся пожилые одинокие люди, кто боится нарушать правила, кто не может получить консультацию у специалистов.
"РКС-Самара" разработали специальную памятку, которая должна привлечь внимание жителей, обратить внимание на проблему, оградить пожилых людей от влияния недобросовестных коммерсантов. На памятке изображен светофор: зеленый свет рекомендует самим вызывать специалистов по проверке приборов учета за два месяца до окончания срока действия; желтый — самим следить за сроком поверки и сохранностью пломбы, красный — не пускать незнакомых людей в квартиру.
Памятку со светофором ресурсоснабжающая компания разослала в управляющие компании и административные учреждения с просьбой разместить ее на информационных стендах. Кроме того, информация будет разослана абонентам через мессенджер Viber. Чем больше и чаще предупреждающую информацию будут видеть жители, тем больше вероятность не попасться "на удочку" мошенников.
"РКС-Самара" благодарит всех, кто поможет донести содержание памятки до жителей города, клиентов, читателей и защитить пожилых людей.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.