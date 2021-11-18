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Преступления Происшествия

Владелицу турбазы "Хуторок озерный" могут обвинить в покушении на убийство

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная прокуратура отменила отказ старшего следователя СО по Жигулевску в привлечении Ольги Кулаксыз к уголовной ответственности за организацию покушения на семью, проживающую в дачном поселке поблизости от ее базы отдыха в районе с. Ташла.

Материалы февральской проверки направили на дополнительную проверку, так как первая была проведена недостаточно всесторонне.

Напомним, уголовное дело в отношении Кулаксыз и ее предполагаемого подельника Егора Федина с июля 2021 г. рассматривают в Ставропольском районом суде. Подсудимым вменяют три эпизода поджогов, не принимая во внимание то, что дважды поджигался жилой дом, где ночевали четверо человек, в том числе двое малолетних детей.

Интересно отметить, что подозреваемому в исполнении заказа на поджог следствие с самого начала не избирало меру пресечения, он до сих пор находится на свободе.

18 ноября состоялось шестое заседание. На предыдущем федеральный судья Татьяна Демидова изменила подсудимой меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обе стороны обжаловали это решение.

Следующее заседание назначено на начало декабря.

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