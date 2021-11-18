Владелицу турбазы "Хуторок озерный" могут обвинить в покушении на убийство

Самарская областная прокуратура отменила отказ старшего следователя СО по Жигулевску в привлечении Ольги Кулаксыз к уголовной ответственности за организацию покушения на семью, проживающую в дачном поселке поблизости от ее базы отдыха в районе с. Ташла.
Материалы февральской проверки направили на дополнительную проверку, так как первая была проведена недостаточно всесторонне.
Напомним, уголовное дело в отношении Кулаксыз и ее предполагаемого подельника Егора Федина с июля 2021 г. рассматривают в Ставропольском районом суде. Подсудимым вменяют три эпизода поджогов, не принимая во внимание то, что дважды поджигался жилой дом, где ночевали четверо человек, в том числе двое малолетних детей.
Интересно отметить, что подозреваемому в исполнении заказа на поджог следствие с самого начала не избирало меру пресечения, он до сих пор находится на свободе.
18 ноября состоялось шестое заседание. На предыдущем федеральный судья Татьяна Демидова изменила подсудимой меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обе стороны обжаловали это решение.
Следующее заседание назначено на начало декабря.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?