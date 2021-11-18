В Сызрани вынесли приговор по делу о незаконном обороте героина в крупном размере

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Сызранский городской суд приговорил к шести годам и девяти месяцам лишения свободы гражданина одной из стран Центральной Азии, которого обвиняли в обороте героина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.