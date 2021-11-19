В Самаре учительница отдала мошенникам все свои сбережения

В Самаре 43-летняя учительница одной из школ поверила мошенникам и отдала им все свои сбережения, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Женщине позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается оформить в банке кредит на ее имя. В целях обеспечения сохранности накоплений гражданки, "сотрудник банка" перевел звонок на "сотрудника правоохранительных органов". Услышав, что за участие в мошеннических схемах грозит уголовная ответственность, женщина отправилась в банк спасать свои накопления. Следуя полученным инструкциям, потерпевшая оформила кредит, добавила свыше 70 тыс. руб. с накопительного вклада, а затем перевела всю сумму на счета виртуальных банковских карт, которые ей назвал мошенник. Таким образом доверчивая гражданка лишилась более 400 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?