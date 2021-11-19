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Преступления Происшествия

В Самаре учительница отдала мошенникам все свои сбережения

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 43-летняя учительница одной из школ поверила мошенникам и отдала им все свои сбережения, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщине позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается оформить в банке кредит на ее имя. В целях обеспечения сохранности накоплений гражданки, "сотрудник банка" перевел звонок на "сотрудника правоохранительных органов". Услышав, что за участие в мошеннических схемах грозит уголовная ответственность, женщина отправилась в банк спасать свои накопления. Следуя полученным инструкциям, потерпевшая оформила кредит, добавила свыше 70 тыс. руб. с накопительного вклада, а затем перевела всю сумму на счета виртуальных банковских карт, которые ей назвал мошенник. Таким образом доверчивая гражданка лишилась более 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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