В Самаре учительница отдала мошенникам все свои сбережения

В Самаре 43-летняя учительница одной из школ поверила мошенникам и отдала им все свои сбережения, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщине позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается оформить в банке кредит на ее имя. В целях обеспечения сохранности накоплений гражданки, "сотрудник банка" перевел звонок на "сотрудника правоохранительных органов". Услышав, что за участие в мошеннических схемах грозит уголовная ответственность, женщина отправилась в банк спасать свои накопления. Следуя полученным инструкциям, потерпевшая оформила кредит, добавила свыше 70 тыс. руб. с накопительного вклада, а затем перевела всю сумму на счета виртуальных банковских карт, которые ей назвал мошенник. Таким образом доверчивая гражданка лишилась более 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.