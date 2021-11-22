В Промышленном районе Самары в 2022 году благоустроят 11 дворов

Во внутригородских районах Самары в 2022 г. запланирована работа по благоустройству 56 дворовых территорий. В этом году благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" в областном центре привели в порядок 50 дворов.
Администрация Промышленного района Самары 15 октября заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение в 2022 году работ по благоустройству 11 дворовых территорий.
Расположены они по адресам: ул. Тополей, 9, 11, ул. Ташкентская, 218; ул. Стара Загора, 82; ул. Фадеева, 60; пр. Кирова, 240; ул. Стара Загора, 116; ул. Ново-Садовая, 347 А; ул. Силина, 11,13,15,17, ул. Ташкентская, 206,208, 210; ул. Ново-Вокзальная, 253; ул. Ново-Вокзальная, 223, 225, 227; ул. Ново-Вокзальная, 165; ул. Ново-Вокзальная, 165А.
Для каждого двора разрабатывается свой дизайн-проект. Жители сами решают, каким будет их обновленный двор.
Подрядчику предстоит выполнить ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров. Установить малые архитектурные формы на детских и спортивных площадках. Заменить на новые скамейки и урны, установить вазоны для цветов. Начать работы по контракту строители должны не позднее 20 апреля.
"Проблемы во дворах района одни и те же — тротуары, дороги и детские площадки, — говорит жительница района Валентина Степанова. — Но за последние годы они решаются, во дворах появляется современное детское оборудование, идет большой объем асфальтовых работ. Жители поняли, что есть федеральная программа и ею можно воспользоваться, собрать людей в своем дворе и составить проект благоустройства. А дальше поможет администрация".
В этом году в Самарской области новый вид приобрели 163 общественных и 313 дворовых территорий. На 2022 год планируется благоустроить еще 141 общественное пространство и 314 дворов по всей губернии.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.