На Безымянском рынке в Самаре уничтожено более 3 тонн мяса

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На территории рынка "Безымянский" в Самаре в подсобном помещении рынка в морозильной камере № 4Д было обнаружено хранение мясной продукции общим весом 3087,8 кг.