В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда

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Объявлен желтый уровень опасности: ночью и утром 29 ноября местами по Самарской области ожидается гололед 3-6 мм, на дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.