Назвали победителей конкурса профмастерства "Т Плюс" среди специалистов по охране труда

Подведены итоги соревнования профессионального мастерства "Лучший специалист по охране труда 2021 года" ПАО "Т Плюс". В тройку лучших вошли специалисты Свердловского, Мордовского и Владимирского филиалов компании.

За звание "лучшего по профессии" соревновались 13 работников "Т Плюс" и 3 сотрудника "ЭнергоремонТ Плюс". Конкурсантам предстояло пройти 5 этапов — от оценки знаний по порядку оформления нарядов и навыков по организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов до оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

"В этом году традиционное мероприятие в связи с антиковидными ограничениями прошло в дистанционном формате. Но это не помешало оценить знания и навыки конкурсантов, а порой и позволило под новым углом посмотреть на готовность наших специалистов к выполнению своих обязанностей в нестандартных условиях", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

В результате победу одержал руководитель группы по охране труда Свердловского филиала Татьяна Ильченко, второе место завоевал — представитель Мордовского филиала Юрий Шабалов, а "бронза" досталась главному специалисту по охране труда из Владимирского филиала — Ивану Фурманову.