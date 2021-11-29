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Банк "Открытие": лишь 13% жителей ПФО считают, что нужно отменять массовые новогодние мероприятия из-за пандемии

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более половины жителей Приволжья (56%) готовы участвовать в новогоднем корпоративе в любом случае и в любом формате, хотя уверены в его проведении в своей компании только 22% опрошенных. Число планирующих встретить Новый год дома в кругу семьи выросло по сравнению с прошлым годом на 10 процентных пунктов (до 72%). Увеличивать расходы на новогодние праздники россияне не намерены. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

38% опрошенных сообщили, что их компании в этом году не будут или скорее всего не будут проводить новогодние корпоративы из-за пандемии COVID-19. Еще 40% до сих пор не знают о том, состоится ли у них в компаниях новогодний корпоратив. О том, что он скорее всего состоится, заявили 18%. Лишь 4% точно уверены в проведении новогоднего корпоратива в своих компаниях.

56% готовы участвовать в новогоднем корпоративе в любом случае и в любом формате. 29% заявили, что принципиально не участвуют в подобных мероприятиях. 15% из-за пандемии готовы принять участие в корпоративе только онлайн.

72% собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи (на аналогичный вопрос в прошлом году так ответили 62% опрошенных). 12% хотят отметить приход 2022 года в гостях у друзей или родственников. 3% будут работать в новогоднюю ночь. 1% поедут отдыхать в другой регион России и столько же поедут отдыхать за границу. 2% намерены встретить новогоднюю ночь в кафе или ресторане.

На новогодний стол-2021 почти каждый пятый житель округа (22%) потратил не более 5 тысяч рублей. У 30% эти расходы составили от 5 до 10 тысяч рублей. 15% отпраздновали приход второго ковидного года на 10-15 тысяч рублей, 14% потратили более 15 тысяч рублей, 1% заявили, что не празднуют Новый год. Затруднились оценить свои расходы 18% респондентов.

39% полагают, что их бюджет на новогодний стол-2022 не изменится. 19% сказали, что этот бюджет уменьшится, 11% — что увеличится. Почти треть опрошенных (31%) пока не могут оценить свои расходы на встречу Нового года.

46% собираются потратить на новогодние подарки примерно столько же, сколько в прошлом году. 20% заявили, что их расходы на подарки уменьшатся по сравнению с прошлым годом, 13% — что увеличатся. 21% респондентов затруднились оценить свои траты на новогодние подарки по сравнению с прошлогодними.

25% опрошенных готовы посещать любые мероприятия во время новогодних праздников, несмотря на пандемию. Почти каждый четвертый (24%) не будет посещать массовые мероприятия во время новогодних праздников из-за пандемии. 27% готовы участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе, 15% — пойти в кино или театр, 18% — с детьми на ёлку или детский спектакль, 8% готовы посещать в новогодние каникулы музеи, выставки, лекции и экскурсии.

При этом только 13% опрошенных выступают за полную отмену всех массовых новогодних мероприятий из-за пандемии.

Абсолютно поддерживают или скорее поддерживают допуск на массовые мероприятия только вакцинированных или недавно переболевших по QR-кодам 47% опрошенных жителей округа. 28% категорически против QR-кодов и считают, что на массовые мероприятия надо допускать всех, еще 26% — скорее против таких ограничений.

Точно будут ходить в новогодние каникулы в кафе и рестораны, если это станет возможно только по QR-кодам, 12% респондентов, еще 33% — скорее будут. 34% заявили, что точно не будут никуда ходить по QR-кодам, еще 22% — скорее не будут.

При этом 51% опрошенных заявили, что у них уже есть QR-код.

Готовы вакцинироваться для того, чтобы получить QR-код ради посещения мероприятий, кафе и ресторанов, 10% жителей ПФО.

* Опрос проведен банком "Открытие" 18 — 24 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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