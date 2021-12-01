1 декабря "Предприятие тепловых сетей" отмечает 80-летие

1 декабря 2021 года "Предприятие тепловых сетей" (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") отмечает свое 80-летие. На протяжении всех этих лет основная задача предприятия остается неизменной — обеспечение надежного и безаварийного теплоснабжения потребителей.
Первые источники тепла и теплосетевые коммуникации появились в Самаре, конечно же, гораздо раньше: с 1900 года начала свою работу Самарская ГРЭС, а первая теплотрасса в нашем городе была запущена в 1933 году. В свою очередь, Управление тепловых сетей было образовано в Куйбышеве только в 1941 году, объединив два сетевых района.
Зона ответственности предприятия постоянно расширяется, прирастая новыми жилыми микрорайонами и промышленными производствами. Если первая теплотрасса Самары составляла около 2 км, то сегодня в эксплуатации "Предприятия тепловых сетей" находится свыше 1500 км коммуникаций, 58 насосных станций, 88 тепловых пунктов и 231 центральный тепловой пункт. На данный момент семь из девяти районов областной столицы (кроме Куйбышевского и Красноглинского) находятся на постоянном контроле работников "ПТС".
"Наши специалисты используют самые современные материалы, оборудование и технику. На службе энергетиков малошумные сварочные аппараты, мобильные котельные, передвижные ремонтные лаборатории на шасси "ГАЗели" и многое другое. При обновлении коммуникаций используются трубопроводы в современной ППУ-изоляции заводского нанесения, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля, которая в ближайшем будущем позволит значительно повысить время реагирования на дефекты и сократит скорость их устранения", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Сегодня на предприятии трудятся 665 специалистов, часть из которых работает в круглосуточном режиме.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается