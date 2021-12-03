Памятник Константину Головкину в Самаре будет установлен 17 декабря

В Самаре памятник Константину Головкину будет установлен на ул. Ленинградской 17 декабря к его 150-летию. Об этом сообщает депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Скульптурную композицию 3 декабря доставят в областную столицу.

Эскиз, который этим летом компетентное жюри вместе с жителями Самары выбрали за основу, серьезно доработан и усовершенствован, приближен к реальному образу Головкина. Именно в таком решении московский скульптор Николай Жуков отлил памятник в бронзе.

Напомним, в рамках празднования юбилея Константина Головкинав 2021 г. насчитывается порядка 50 культурных мероприятий, и их число продолжает расти.

"Все средства на создание скульптуры привлечены мной за счет помощи меценатов, без копейки бюджетных денег", — сообщил Хинштейн.