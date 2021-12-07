В Самаре история об утечке сведений из полицейских баз данных дошла до суда

В Самарский районный суд Самары поступило уголовное дело Кирилла Чупрова и Алексея Борисова, каждого из которых обвиняют в получении взятки (п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, события, приведшие к возбуждению уголовного дела, стали развиваться в 2020 году. Предположительно, кто-то торговал через Telegram-канал сведениями из баз данных МВД. "Продавца" искали одновременно полицейские и сотрудники ФСБ. В результате после обысков в одной из дежурных частей в Самаре 30 декабря возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
Сначала подозреваемым стал сотрудник дежурной части Кирилл Чупров, на тот момент он не проработал и года. Его арестовали. Вскоре Чупров начал сотрудничать со следствием. После этого его перевели под домашний арест.
Позже в деле появился второй подозреваемый — начальник Чупрова, майор полиции Алексей Александрович. В органах МВД он служит более 20 лет, в дежурной части — с 2016 года.
Официальных сообщений о ходе и окончании расследования от правоохранителей не поступало. Но как недавно стало известно, в Самарский районный суд поступило уголовное дело, фигурантами которого являются Кирилл Чупров и Алексей Борисов. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, каждый из фигурантов обвиняется по п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Это уголовное дело было зарегистрировано в Самарском райсуде 2 декабря и на следующий день передано судье Юлии Мироновой.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы