В Самаре история об утечке сведений из полицейских баз данных дошла до суда

В Самарский районный суд Самары поступило уголовное дело Кирилла Чупрова и Алексея Борисова, каждого из которых обвиняют в получении взятки (п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, события, приведшие к возбуждению уголовного дела, стали развиваться в 2020 году. Предположительно, кто-то торговал через Telegram-канал сведениями из баз данных МВД. "Продавца" искали одновременно полицейские и сотрудники ФСБ. В результате после обысков в одной из дежурных частей в Самаре 30 декабря возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Сначала подозреваемым стал сотрудник дежурной части Кирилл Чупров, на тот момент он не проработал и года. Его арестовали. Вскоре Чупров начал сотрудничать со следствием. После этого его перевели под домашний арест.

Позже в деле появился второй подозреваемый — начальник Чупрова, майор полиции Алексей Александрович. В органах МВД он служит более 20 лет, в дежурной части — с 2016 года.

Официальных сообщений о ходе и окончании расследования от правоохранителей не поступало. Но как недавно стало известно, в Самарский районный суд поступило уголовное дело, фигурантами которого являются Кирилл Чупров и Алексей Борисов. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, каждый из фигурантов обвиняется по п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Это уголовное дело было зарегистрировано в Самарском райсуде 2 декабря и на следующий день передано судье Юлии Мироновой.