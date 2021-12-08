В регионе за неделю изъяли арсенал оружия

В Самарской области в ходе оперативного мероприятия с 29 ноября по 3 декабря сотрудник полиции изъяли из незаконного оборота 83 единицы оружия, из них — 58 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, изъято более 300 патронов различного калибра, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Всего, по информации ведомства, за указанный период проверено более 2,2 тыс. владельцев гражданского и охотничьего оружия. В отношении нарушителей правил условий хранения оружия составлены 70 административных протоколов. Выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Так, в частности в Самаре, сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении гладкоствольного ружья ИЖ-27Е, боеприпасов к нему и разрешения на ношение и хранение оружия. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался и в настоящее время нигде не работает. Судом, по ходатайству органа следствия, самарцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкцией инкриминируемой мужчине статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Похищенное изъято по месту жительства подозреваемого. Ведется расследование.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях