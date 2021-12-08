В регионе за неделю изъяли арсенал оружия

В Самарской области в ходе оперативного мероприятия с 29 ноября по 3 декабря сотрудник полиции изъяли из незаконного оборота 83 единицы оружия, из них — 58 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, изъято более 300 патронов различного калибра, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Всего, по информации ведомства, за указанный период проверено более 2,2 тыс. владельцев гражданского и охотничьего оружия. В отношении нарушителей правил условий хранения оружия составлены 70 административных протоколов. Выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Так, в частности в Самаре, сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении гладкоствольного ружья ИЖ-27Е, боеприпасов к нему и разрешения на ношение и хранение оружия. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался и в настоящее время нигде не работает. Судом, по ходатайству органа следствия, самарцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкцией инкриминируемой мужчине статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Похищенное изъято по месту жительства подозреваемого. Ведется расследование.