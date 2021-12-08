Шесть сотрудников "Т Плюс" получили награды в рамках акции "Наши люди"

Шесть сотрудников ТЭЦ ВАЗа (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") стали финалистами городской акции общественного признания "Наши люди" (г. Тольятти). Традиционно в рамках мероприятия слова благодарности принимают тольяттинцы, которые внесли большой личный вклад в развитие родного города.

Так, в номинации "Руководитель года" был отмечен начальник электрического цеха ТЭЦ ВАЗа Владимир Михеев. Владимир Валериевич работает на станции с 1993 года и в электрическом цехе прошел путь от дежурного электромонтера до руководителя. Неоднократный победитель как в командном, так и личном первенстве корпоративных соревнований профессионального мастерства ПАО "Т Плюс". Также призер Всероссийских соревнований профмастерства среди тепловых электростанций России в 2009 и 2017 гг. Сегодня он активно принимает участие в подготовке молодых специалистов по новым должностям.

В номинации "Женщина-мать" дипломов и памятных подарков была удостоена машинист крана котельного цеха Ксения Фурманчук, воспитывающая двух дочерей. Ксения Людвиговна трудится на ТЭЦ ВАЗа с 2005 года. В номинации "Мужчина — глава семьи" был отмечен главный специалист по ремонту турбинного оборудования Руслан Усманов. Вместе с женой Зульфией воспитывает троих сыновей.

Кроме того, в рамках ежегодной церемонии "Наши люди" чествовали начальника смены химического цеха электростанции Антонину Еремину, начальника химической лаборатории Светлану Полякову и инженера-метролога Нину Федосееву. Все они были отмечены в номинации "Специалист отрасли".