Шесть сотрудников "Т Плюс" получили награды в рамках акции "Наши люди"

Шесть сотрудников ТЭЦ ВАЗа (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") стали финалистами городской акции общественного признания "Наши люди" (г. Тольятти). Традиционно в рамках мероприятия слова благодарности принимают тольяттинцы, которые внесли большой личный вклад в развитие родного города.
Так, в номинации "Руководитель года" был отмечен начальник электрического цеха ТЭЦ ВАЗа Владимир Михеев. Владимир Валериевич работает на станции с 1993 года и в электрическом цехе прошел путь от дежурного электромонтера до руководителя. Неоднократный победитель как в командном, так и личном первенстве корпоративных соревнований профессионального мастерства ПАО "Т Плюс". Также призер Всероссийских соревнований профмастерства среди тепловых электростанций России в 2009 и 2017 гг. Сегодня он активно принимает участие в подготовке молодых специалистов по новым должностям.
В номинации "Женщина-мать" дипломов и памятных подарков была удостоена машинист крана котельного цеха Ксения Фурманчук, воспитывающая двух дочерей. Ксения Людвиговна трудится на ТЭЦ ВАЗа с 2005 года. В номинации "Мужчина — глава семьи" был отмечен главный специалист по ремонту турбинного оборудования Руслан Усманов. Вместе с женой Зульфией воспитывает троих сыновей.
Кроме того, в рамках ежегодной церемонии "Наши люди" чествовали начальника смены химического цеха электростанции Антонину Еремину, начальника химической лаборатории Светлану Полякову и инженера-метролога Нину Федосееву. Все они были отмечены в номинации "Специалист отрасли".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается