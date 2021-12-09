"Вектор 21" благоустроит в Самаре три сквера

Департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который отремонтирует три самарских сквера: у Дворца Торжеств, "Полевой" и "Яблоневый".

На торги заявился всего один участник — ООО "Вектор 21". Заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 89,6 млн рублей.

Работы будут проведены в 2021–2022 гг. В скверах отремонтируют тротуары, парковки, заменят бордюрный камень, обновят скамейки и урны, установят велопарковки, качели, шезлонги, батуты и павильоны для отдыха. Кроме того, нужно будет организовать систему автополива и провести озеленение территорий.