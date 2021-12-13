В Самаре обсудили недостатки регионального проекта территориальной схемы по обращению с отходами

Это фундаментальный документ, который лежит в основе всей "мусорной реформы" Самарской области. Обсуждение прошло на базе общественного совета регионального отделения федерального проекта "Чистая Страна". Как отметили эксперты, которые выступали с докладами, терсхема принимается на 10 лет, поэтому должна быть тщательным образом проанализирована. Однако сделать это очень сложно.

Заведующая кафедрой "Химическая технология и ресурсоснабжение" ТГУ Марианна Кравцова, считает, что проект невозможно читать. "Это очень объемный документ в электронном виде, который очень плохо грузится, — рассказала она. — Он составлен так, что невозможно проводить системный анализ по объектам обращения с отходами. Много путаницы в терминах, неточных определений. Есть даже такие ошибки: объекты давно закрыты или переименованы, но все равно присутствуют в таблицах".

Эксперт особо отметила, что согласно терсхеме общая недозагрузка мощностей по обработке мусора оставляет свыше 300 тысяч тонн. И вместо того, чтобы догружать уже существующие объекты, в терсхеме появились новые. Причем не всегда возможно понять логику их расположения. Так, например, в Тольятти работает завод "ЭкоРесурсПоволжье", который загружен примерно на 60%. Однако вместо того, чтобы направить туда дополнительные потоки, авторы терсхемы зачем-то перенаправляют 40 тысяч тонн отходов из Ставропольского района на другой, новый мусороперерабатывающий объект (фактически, соседствующий с "ЭкоРесурсПоволжье"). "Необходимо исключить излишние мощности, рассчитанные примерно на 250 тысяч тонн, — считает Кравцова. — В конце концов, это все сказывается на тарифах для населения".

Много вопросов у экспертного сообщества возникло к "транспортным плечам", то есть к маршрутам перевозки отходов. Они далеко не всегда выстроены логично, экономически обосновано. В этом же блоке членов общественного совета насторожил тот факт, что согласно терсхеме, с регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" снимается необходимость согласовывать с министерством энергетики и ЖКХ изменения в маршрутах перевозок. "Получается, что регоператор на свое усмотрение может изменить маршрут перевозчика, и мусоровозы повезут отходы не на переработку, которая расположена чуть дальше, а на полигон, потому что им это выгоднее? Тогда в чем смысл "мусорной реформы?" — недоумевал координатор регионального отделения "Чистой Страны" Денис Волков. На это замечание замминистра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская ответила, что данная строчка лишь "техническая опечатка", которую исправят. "Безусловно, все изменения регоператор будет согласовывать с нами", — заверила она.

Настороженность у общественников вызвала ситуация в Рождествено. Напомним, что весной 2019 года на территории нацпарка "Самарская Лука" была обнаружена огромная свалка. Проблема с вывозом отходов существует там до сих пор: еще в 2020 году здесь планировалось организовать мусорохранилище и переработку, но из-за статуса нацпарка организовать эти объекты невозможно. Согласно терсхеме, здесь все-таки планируется сделать объект сезонного хранения мусора, но, по мнению экспертного сообщества, внятно решение проблемы так и не прописано.

Общественники также внесли замечания относительно неполноты данных по реестру мусорных площадок, функционированию незарегистрированных мест накопления мусора и общему несоответствию контейнерных площадок предъявляемым требованиям (например, в ряде муниципалитетов площадки не защищены от осадков, а контейнеры не закрываются крышками). Очень много неточностей отмечено по количеству образуемого строительного мусора возле ветхого жилья.

По словам Натальи Ржевской, терсхема была составлена исходя из требований федерального законодательства. При этом все замечания министерству необходимо принять к сведению и провести корректировку проекта.

Добавим, что итоговое обсуждение документа состоится 14 декабря на заседании профильного комитета по ТЭК, ЖКХ и защите окружающей среды Самарской губернской думы.