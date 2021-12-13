В Самаре обсудили недостатки регионального проекта территориальной схемы по обращению с отходами

Это фундаментальный документ, который лежит в основе всей "мусорной реформы" Самарской области. Обсуждение прошло на базе общественного совета регионального отделения федерального проекта "Чистая Страна". Как отметили эксперты, которые выступали с докладами, терсхема принимается на 10 лет, поэтому должна быть тщательным образом проанализирована. Однако сделать это очень сложно.
Заведующая кафедрой "Химическая технология и ресурсоснабжение" ТГУ Марианна Кравцова, считает, что проект невозможно читать. "Это очень объемный документ в электронном виде, который очень плохо грузится, — рассказала она. — Он составлен так, что невозможно проводить системный анализ по объектам обращения с отходами. Много путаницы в терминах, неточных определений. Есть даже такие ошибки: объекты давно закрыты или переименованы, но все равно присутствуют в таблицах".
Эксперт особо отметила, что согласно терсхеме общая недозагрузка мощностей по обработке мусора оставляет свыше 300 тысяч тонн. И вместо того, чтобы догружать уже существующие объекты, в терсхеме появились новые. Причем не всегда возможно понять логику их расположения. Так, например, в Тольятти работает завод "ЭкоРесурсПоволжье", который загружен примерно на 60%. Однако вместо того, чтобы направить туда дополнительные потоки, авторы терсхемы зачем-то перенаправляют 40 тысяч тонн отходов из Ставропольского района на другой, новый мусороперерабатывающий объект (фактически, соседствующий с "ЭкоРесурсПоволжье"). "Необходимо исключить излишние мощности, рассчитанные примерно на 250 тысяч тонн, — считает Кравцова. — В конце концов, это все сказывается на тарифах для населения".
Много вопросов у экспертного сообщества возникло к "транспортным плечам", то есть к маршрутам перевозки отходов. Они далеко не всегда выстроены логично, экономически обосновано. В этом же блоке членов общественного совета насторожил тот факт, что согласно терсхеме, с регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" снимается необходимость согласовывать с министерством энергетики и ЖКХ изменения в маршрутах перевозок. "Получается, что регоператор на свое усмотрение может изменить маршрут перевозчика, и мусоровозы повезут отходы не на переработку, которая расположена чуть дальше, а на полигон, потому что им это выгоднее? Тогда в чем смысл "мусорной реформы?" — недоумевал координатор регионального отделения "Чистой Страны" Денис Волков. На это замечание замминистра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская ответила, что данная строчка лишь "техническая опечатка", которую исправят. "Безусловно, все изменения регоператор будет согласовывать с нами", — заверила она.
Настороженность у общественников вызвала ситуация в Рождествено. Напомним, что весной 2019 года на территории нацпарка "Самарская Лука" была обнаружена огромная свалка. Проблема с вывозом отходов существует там до сих пор: еще в 2020 году здесь планировалось организовать мусорохранилище и переработку, но из-за статуса нацпарка организовать эти объекты невозможно. Согласно терсхеме, здесь все-таки планируется сделать объект сезонного хранения мусора, но, по мнению экспертного сообщества, внятно решение проблемы так и не прописано.
Общественники также внесли замечания относительно неполноты данных по реестру мусорных площадок, функционированию незарегистрированных мест накопления мусора и общему несоответствию контейнерных площадок предъявляемым требованиям (например, в ряде муниципалитетов площадки не защищены от осадков, а контейнеры не закрываются крышками). Очень много неточностей отмечено по количеству образуемого строительного мусора возле ветхого жилья.
По словам Натальи Ржевской, терсхема была составлена исходя из требований федерального законодательства. При этом все замечания министерству необходимо принять к сведению и провести корректировку проекта.
Добавим, что итоговое обсуждение документа состоится 14 декабря на заседании профильного комитета по ТЭК, ЖКХ и защите окружающей среды Самарской губернской думы.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается