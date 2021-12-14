Департамент экономического развития Тольятти возглавила Ирина Потапова, ранее занимавшая пост руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности, сообщается на сайте мэрии города. Ранее этот пост занимала Елена Базаева.
В администрации Тольятти Ирина Потапова работает с января 2009 г., с ноября 2017 — в должности руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития. Ее общий трудовой стаж составляет более 15 лет, из них более 12 лет в администрации.
За успехи в профессиональной деятельности Ирина Михайловна неоднократно поощрялась благодарностями, в том числе в 2020 г. — Благодарностью министерства экономического развития и инвестиций Самарской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.
"В должности руководителя департамента экономического развития Ирина Михайловна продолжит работу по формированию и реализации социально-экономической, инвестиционной политики города, в том числе по привлечению инвесторов на территорию опережающего социально-экономического развития "Тольятти". Уверен, что профессиональные и личные качества, позволят Ирине Михайловне успешно реализовать свои знания и опыт в новой должности", — отметил глава Тольятти Николай Ренц.
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