ПГУТИ объявил конкурс на подготовку проекта для строительства бассейна

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики начал поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проектно-сметную документацию на строительство плавательного бассейна при вузе.

Начальная цена контракта составляет 9 млн рублей. Итоги конкурса будут подведены после 11 января. Подрядчик должен будет выполнить работы до 25 марта 2022 г.

Напомним, в марте 2021 г. на встрече депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна со студентами ПГУТИ стало известно о том, что в текущем году начнется подготовка проекта для дальнейшего возведения спортивного объекта, а в 2022-м начнется строительство. Депутат рассказал, что земля, на которой планируется построить бассейн, находится в федеральной собственности. К участку подведены все коммуникации.

В августе приказ о строительстве за счет федерального бюджета подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.