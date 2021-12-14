Завершен ремонт самого протяженного туристического маршрута в Самарской области

В текущем году в Ставропольском районе Самарской области в нормативное состояние привели более 28 км автомобильной дороги Тольятти — Хрящевка. Работы проводились по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Трасса Тольятти-Хрящевка — самый протяженный объект 2021 года. В соответствие с проектом выполнили ремонт участков общей протяженностью более 23 км и капитальный ремонт — 5 км. Кроме обновления дорожной одежды, здесь обустроили освещение, остановочные павильоны, установили дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесли термопластиком.

Верхний слой дорожного покрытия уложили в соответствии с новым ГОСТом, используя асфальтобетонную смесь ЩМА-16. Для ее изготовления подрядная организация специально приобрела асфальтосмесительную установку, обеспечивающую технические характеристики смеси, требуемые по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Кроме того, капитально отремонтировали мост через ручей у сельского поселения Выселки. На мосту заменили балки пролетных строений, обновили дорожную одежду, сделали переустройство мостового полотна и деформационных швов, двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также обустроили дренажные системы и водоотводы, восстановили защитный слой бетонных поверхностей, выполнили устройство новых сопряжений моста с подходами, сделали монолитное укрепление конусов.

Автомобильная дорога Тольятти-Хрящевка ведет к "Замку Гарибальди", куда устремляются туристы со всей России, а также выполняет функцию "маятниковой миграции" населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации, в дополнение ко всему, по ней проходит школьный маршрут. Трасса — одна из самых важных и популярных для жителей Ставропольского района Самарской области.

"Ремонт мы ждали очень сильно. Жители нашего поселения, родители школьников и воспитанников детских садов обратились к губернатору Дмитрию Азарову, чтобы сделали ремонт этой дороги. Теперь здесь у нас и мост расширяется, и пешеходные дорожки по обеим сторонам, освещение и тротуар. Достаточно увидеть, как изменились в месте примыкания и пересечения с автомагистралями Выселки и Нижнее Санчелеево. Мы очень этому рады" — рассказал глава села Выселки Замир Мердеев.