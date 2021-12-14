Завершен ремонт самого протяженного туристического маршрута в Самарской области

В текущем году в Ставропольском районе Самарской области в нормативное состояние привели более 28 км автомобильной дороги Тольятти — Хрящевка. Работы проводились по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Трасса Тольятти-Хрящевка — самый протяженный объект 2021 года. В соответствие с проектом выполнили ремонт участков общей протяженностью более 23 км и капитальный ремонт — 5 км. Кроме обновления дорожной одежды, здесь обустроили освещение, остановочные павильоны, установили дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесли термопластиком.
Верхний слой дорожного покрытия уложили в соответствии с новым ГОСТом, используя асфальтобетонную смесь ЩМА-16. Для ее изготовления подрядная организация специально приобрела асфальтосмесительную установку, обеспечивающую технические характеристики смеси, требуемые по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Кроме того, капитально отремонтировали мост через ручей у сельского поселения Выселки. На мосту заменили балки пролетных строений, обновили дорожную одежду, сделали переустройство мостового полотна и деформационных швов, двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также обустроили дренажные системы и водоотводы, восстановили защитный слой бетонных поверхностей, выполнили устройство новых сопряжений моста с подходами, сделали монолитное укрепление конусов.
Автомобильная дорога Тольятти-Хрящевка ведет к "Замку Гарибальди", куда устремляются туристы со всей России, а также выполняет функцию "маятниковой миграции" населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации, в дополнение ко всему, по ней проходит школьный маршрут. Трасса — одна из самых важных и популярных для жителей Ставропольского района Самарской области.
"Ремонт мы ждали очень сильно. Жители нашего поселения, родители школьников и воспитанников детских садов обратились к губернатору Дмитрию Азарову, чтобы сделали ремонт этой дороги. Теперь здесь у нас и мост расширяется, и пешеходные дорожки по обеим сторонам, освещение и тротуар. Достаточно увидеть, как изменились в месте примыкания и пересечения с автомагистралями Выселки и Нижнее Санчелеево. Мы очень этому рады" — рассказал глава села Выселки Замир Мердеев.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается