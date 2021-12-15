В Самаре установят первую балку путепровода на развязке улиц Ново-Садовой и Советской Армии

В Самаре в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" начинается новый этап строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

На строительную площадку эстакады доставили первую балку в 24 м для пролета будущего путепровода, протяженность которого составит 575 м. "Всего балок на путепроводе будет 576 штук, по 16 штук на пролет. Приступили к подготовительным работам по монтажу, планируем начать в ближайшие дни", — проинформировал начальник участка строительства развязки Роман Веденин.

Балку временно смонтируют на подготовленный стапель и в течение ближайших двух дней планируется установить ее в проектное положение. Процесс монтажа балок пролетных строений путепровода будет организован поочередно, в направлениях "из города" и "в город".

Работы на объекте ведутся с опережением графика. Бурение свай под фундаменты опор завершится до конца текущего года. Из 296 свай, которые были запланированы по проекту, осталось обустроить 8 штук. К этому времени закончатся самые шумные работы на объекте. Строители прилагают все усилия, чтобы успеть до Нового года.

"Сейчас мы начинаем важнейший этап в строительстве, один из самых главных — это монтаж железобетонных балок. Изначально графиком предполагалось начало этих работ на май 2022 года, но с учетом опережающих темпов производства работ нам удалось начать этот процесс уже в этом году. Слаженная работа всех сотрудников, взаимодействие с городскими службами по части переустройства сетей, позволила все этапы производства работ вести без задержек, а где-то и со значительным опережением", — рассказал заместитель директора строительной компании Алексей Зотов.

В общей сложности на объекте задействовано около трехсот человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в круглосуточном режиме. На данный момент завершены работы по переустройству сетей водоснабжения, водоотведения, новой теплотрассы. Переустройство ливневой канализации выполнено на 20%. Завершается бетонирование опор стоек, из 68 стоек осталось обустроить 12. Ранее выполнено строительство объездного дублера и устроено освещение.

"Ставим цель к концу следующего года запустить рабочее движение по половине проезжей части путепровода", — добавил Алексей Зотов.

Напомним, проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.