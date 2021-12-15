В Самаре установят первую балку путепровода на развязке улиц Ново-Садовой и Советской Армии

В Самаре в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" начинается новый этап строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
На строительную площадку эстакады доставили первую балку в 24 м для пролета будущего путепровода, протяженность которого составит 575 м. "Всего балок на путепроводе будет 576 штук, по 16 штук на пролет. Приступили к подготовительным работам по монтажу, планируем начать в ближайшие дни", — проинформировал начальник участка строительства развязки Роман Веденин.
Балку временно смонтируют на подготовленный стапель и в течение ближайших двух дней планируется установить ее в проектное положение. Процесс монтажа балок пролетных строений путепровода будет организован поочередно, в направлениях "из города" и "в город".
Работы на объекте ведутся с опережением графика. Бурение свай под фундаменты опор завершится до конца текущего года. Из 296 свай, которые были запланированы по проекту, осталось обустроить 8 штук. К этому времени закончатся самые шумные работы на объекте. Строители прилагают все усилия, чтобы успеть до Нового года.
"Сейчас мы начинаем важнейший этап в строительстве, один из самых главных — это монтаж железобетонных балок. Изначально графиком предполагалось начало этих работ на май 2022 года, но с учетом опережающих темпов производства работ нам удалось начать этот процесс уже в этом году. Слаженная работа всех сотрудников, взаимодействие с городскими службами по части переустройства сетей, позволила все этапы производства работ вести без задержек, а где-то и со значительным опережением", — рассказал заместитель директора строительной компании Алексей Зотов.
В общей сложности на объекте задействовано около трехсот человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в круглосуточном режиме. На данный момент завершены работы по переустройству сетей водоснабжения, водоотведения, новой теплотрассы. Переустройство ливневой канализации выполнено на 20%. Завершается бетонирование опор стоек, из 68 стоек осталось обустроить 12. Ранее выполнено строительство объездного дублера и устроено освещение.
"Ставим цель к концу следующего года запустить рабочее движение по половине проезжей части путепровода", — добавил Алексей Зотов.
Напомним, проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается