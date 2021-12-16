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Общество

Прокуратура Самары добилась расторжения контракта на покупку кладбища

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары нашла нарушения при исполнении контракта по приобретению в муниципальную собственность земельного участка под новое городское кладбище.

Фото: depositphotos.com

Напомним, в октябре были проведены торги, победителем которых было признано ООО "Гарант-21", аффилированное бизнесмену, экс-министру транспорта Алексею Ушамирскому. Компания обязалась за 7,5 млн руб. предоставить администрации Самары земельный участок под кладбище.

Как сообщает городская прокуратура, участок находится на территории сельского поселения Черноречье  Волжского района. При этом, по закону, коммерческая организация была обязана предоставить земельный участок в состоянии, полностью готовом для цели его приобретения. Однако проверка показала, что "Гарант-21" при заключении контракта скрыл наличие на участке трансформаторной подстанции и бетонных конструкций.

"В связи с изложенным прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7. 32 КоАП РФ (неисполнение контракта), для устранения выявленных нарушений директору ООО "Гарант-21" внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения", - сообщили в надзорном органе.

При этом городским департаментом управления имуществом ООО уведомлено об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Фото - depositphotos.com.

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