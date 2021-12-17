Апелляционный суд снизил наказание главарю банды аптечных налетчиков

В четверг, 16 декабря, Четвертый апелляционный суд изменил приговор Самарского облсуда по делу о серии налетов на аптеки в Тольятти и Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, руководителем банды был 41-летний Илья Сидякин. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей как участник группы "потрошителей игровых салонов". В 2006 г. Сидякин получил 13 лет колонии, а в мае 2013 г. освободился условно-досрочно.

Осенью 2017 г. мужчина вновь решил заняться вооруженными налетами и собрал для этого группу. Он позвал знакомого по колонии тольяттинца Александра Сухова. Третьим участником группы стал также знакомый по исправительной колонии Владислав Горячкин. Также "для дела" Сидякин раздобыл два обреза охотничьих ружей.

Первым стало ограбление аптеки на ул. Стара-Загора, 100а в Самаре, которую по просьбе Сидякина "подобрал" Горячкин. 8 октября 2017 г., угрожая обрезами сотрудницам аптеки, Сидякин и Сухов забрали чуть более 50 тыс. рублей. Горячкин был наводчиком и шофером.

Затем пьяный Сухов ограбил офис микрофинансовой организации, попал в колонию и освободился по УДО только 31 января 2020 года.

Участники банды вновь решили заняться налетами на аптеки. Так, с марта по май 2020 г. банда совершила еще четыре нападения, похитив 153 тыс. рублей.

Задержали мужчин 9 мая, когда они закрывали на ключ помещение очередной ограбленной аптеки на ул. Революционной в Тольятти.

Александра Сухова обвинили в пяти разбоях, двух эпизодах незаконного оборота оружия и бандитизме, Владиславу Горячкину вменили участие в одном разбое и одном эпизоде незаконного оборота оружия. Илья Сидякин заключил досудебное соглашение. Его обвиняют в пяти разбоях, четырех эпизодах незаконного оборота оружия и бандитизме.

Самарский облсуд вынес мужчинам приговор 7 июля 2021 года. Сидякин получил 12 лет колонии особого режима. Александра Сухова приговорили к 12 годам заключения. Горячкину назначили три с половиной года колонии строгого режима.

Апелляционный суд изменил этот приговор. У Сидякина и Сухова из обвинений по ч. 3 ст. 222 УК РФ исключили признак "незаконная перевозка оружия и боеприпасов", а у Сидякина по ч. 1 ст. 222 УК РФ — "незаконная перевозка боеприпасов". Кроме того, Сидякину за каждое преступление снизили сроки с учетом заключения досудебного соглашения (при этом срок наказания не может превышать 2/3 от максимального). В итоге Сидякину по совокупности преступлений назначили 10 лет колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года после освобождения.

У сторон остается право обжаловать вынесенные судебные акты в Верховном Суде РФ.