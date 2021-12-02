В Нижнем Новгороде рассмотрят жалобы на приговор по делу банды аптечных налетчиков

В Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде начинается рассмотрение жалоб на приговор Самарского облсуда по делу о серии налетов на аптеки в Тольятти и Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, бандой руководил 41-летний Илья Сидякин, уже попадавший в поле зрения правоохранителей как участник группы "потрошителей игровых салонов". За это он получил срок и условно-досрочно освободился из колонии в мае 2013 года.

Осенью 2017 г. Илья Сидякин вновь решил заняться вооруженными налетами и собрал для этого группу. Первым он пригласил в "бизнес" знакомого по колонии тольяттинца Александра Сухова. Третьим участником стал также знакомый по исправительной колонии житель Тольятти Владислав Горячкин, который в последние годы жил с семьей в Самаре. Также Сидякин раздобыл два обреза охотничьих ружей.

Первым "делом" стало ограбление аптеки на ул. Стара-Загора, 100а, которую по просьбе Сидякина "подобрал" Горячкин. 8 октября 2017 г. налетчики забрали оттуда более 50 тыс. рублей. Горячкин выступил в роли наводчика и шофера.

После этого банда на какое-то время распалась — Сухов решил ограбить офис микрофинансовой организации и получил срок. Когда он освободился из колонии 31 января 2020 г., решил вместе с Сидякиным вновь заняться налетами на аптеки. К тому времени, у мужчин помимо обрезов появились и два пистолета. Оружие и похищенные деньги они перевозили на общественном транспорте, а для конспирации надевали медицинские маски, шарфы, перчатки и одежду с капюшонами. С марта по май 2020 г. банда совершила еще четыре нападения на аптеки, похитив 153 тыс. рублей.

Задержали налетчиков 9 мая, когда они закрывали на ключ помещение очередной ограбленной аптеки на ул. Революционной в Тольятти.

Александра Сухова обвинили в пяти разбоях, двух эпизодах незаконного оборота оружия и бандитизме, Владислава Горячкина — в участии в одном разбое и одном эпизоде незаконного оборота оружия. Илья Сидякин заключил досудебное соглашение. Ему вменяют пять разбоев, четыре эпизода незаконного оборота оружия и бандитизм.



Самарский облсуд приговорил Илью Сидякина к 12 годам колонии особого режима с ограничением свободы после освобождения на полтора года. Александру Сухову назначили 12 лет заключения с ограничением свободы на полтора года. Горячкин получил три с половиной года колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Приговор обжаловали адвокаты, представитель прокуратуры и Сидякин. Их жалобы поступили для рассмотрения в Четвертый апелляционный суд. Их рассмотрение было назначено на 29 ноября, но заседание отложили.