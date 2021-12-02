В Нижнем Новгороде рассмотрят жалобы на приговор по делу банды аптечных налетчиков

В Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде начинается рассмотрение жалоб на приговор Самарского облсуда по делу о серии налетов на аптеки в Тольятти и Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, бандой руководил 41-летний Илья Сидякин, уже попадавший в поле зрения правоохранителей как участник группы "потрошителей игровых салонов". За это он получил срок и условно-досрочно освободился из колонии в мае 2013 года.
Осенью 2017 г. Илья Сидякин вновь решил заняться вооруженными налетами и собрал для этого группу. Первым он пригласил в "бизнес" знакомого по колонии тольяттинца Александра Сухова. Третьим участником стал также знакомый по исправительной колонии житель Тольятти Владислав Горячкин, который в последние годы жил с семьей в Самаре. Также Сидякин раздобыл два обреза охотничьих ружей.
Первым "делом" стало ограбление аптеки на ул. Стара-Загора, 100а, которую по просьбе Сидякина "подобрал" Горячкин. 8 октября 2017 г. налетчики забрали оттуда более 50 тыс. рублей. Горячкин выступил в роли наводчика и шофера.
После этого банда на какое-то время распалась — Сухов решил ограбить офис микрофинансовой организации и получил срок. Когда он освободился из колонии 31 января 2020 г., решил вместе с Сидякиным вновь заняться налетами на аптеки. К тому времени, у мужчин помимо обрезов появились и два пистолета. Оружие и похищенные деньги они перевозили на общественном транспорте, а для конспирации надевали медицинские маски, шарфы, перчатки и одежду с капюшонами. С марта по май 2020 г. банда совершила еще четыре нападения на аптеки, похитив 153 тыс. рублей.
Задержали налетчиков 9 мая, когда они закрывали на ключ помещение очередной ограбленной аптеки на ул. Революционной в Тольятти.
Александра Сухова обвинили в пяти разбоях, двух эпизодах незаконного оборота оружия и бандитизме, Владислава Горячкина — в участии в одном разбое и одном эпизоде незаконного оборота оружия. Илья Сидякин заключил досудебное соглашение. Ему вменяют пять разбоев, четыре эпизода незаконного оборота оружия и бандитизм.
Самарский облсуд приговорил Илью Сидякина к 12 годам колонии особого режима с ограничением свободы после освобождения на полтора года. Александру Сухову назначили 12 лет заключения с ограничением свободы на полтора года. Горячкин получил три с половиной года колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Приговор обжаловали адвокаты, представитель прокуратуры и Сидякин. Их жалобы поступили для рассмотрения в Четвертый апелляционный суд. Их рассмотрение было назначено на 29 ноября, но заседание отложили.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы