В Самаре открыли памятник Константину Головкину

В пятницу, 17 декабря, на ул. Ленинградской открыли скульптурную композицию, посвященную купцу и меценату Константину Головкину, сообщает депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

Эскиз, который этим летом компетентное жюри вместе с жителями Самары выбрали за основу, был серьезно доработан и усовершенствован, приближен к реальному образу Головкина. Именно в таком решении московский скульптор Николай Жуков отлил памятник в бронзе. Его установили перед домом №72 на ул. Ленинградской – неподалеку от здания, где жил Константин Головкин.

Благоустройство территории рядом с памятником взяла на себя администрация Самары.

Напомним, в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Константина Головкина. Это был меценат, художник, краевед, архитектор, основатель Самарского художественного музея, автомобилист и велосипедист, директор яхт-клуба, фотограф, успешный купец. В рамках празднования юбилея в этом году проходит более 50 культурных мероприятий.