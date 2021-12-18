В Самаре открыли памятник Константину Головкину

В пятницу, 17 декабря, на ул. Ленинградской открыли скульптурную композицию, посвященную купцу и меценату Константину Головкину, сообщает депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
Эскиз, который этим летом компетентное жюри вместе с жителями Самары выбрали за основу, был серьезно доработан и усовершенствован, приближен к реальному образу Головкина. Именно в таком решении московский скульптор Николай Жуков отлил памятник в бронзе. Его установили перед домом №72 на ул. Ленинградской – неподалеку от здания, где жил Константин Головкин.
Благоустройство территории рядом с памятником взяла на себя администрация Самары.
Напомним, в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Константина Головкина. Это был меценат, художник, краевед, архитектор, основатель Самарского художественного музея, автомобилист и велосипедист, директор яхт-клуба, фотограф, успешный купец. В рамках празднования юбилея в этом году проходит более 50 культурных мероприятий.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((