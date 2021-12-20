Зимней уборкой улиц в 7 районах Самары займется МП "Благоустройство"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который обеспечит эксплуатационное состояние дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства в семи районах города — Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском.

Напомним, начальная цена контракта составила 970 млн рублей. На торги заявился всего один участник — МП "Благоустройство". Его документацию признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил заняться зимней уборкой улиц по максимальной цене контракта. К работам нужно будет приступить 1 января 2022 г. и завершить их до 30 июня 2022 г.

Кроме того, на сайте госзакупок опубликованы результаты торгов по зимней уборке Самарского района. На аукцион заявился один участник — ООО "Экомед". Он выполнит контракт по максимальной цене контракта, за 98,13 млн рублей.

Кроме того, в ближайшее время должен определиться подрядчик на зимнюю уборку в Кировском районе. Начальная цена контракта — 231,8 млн рублей.