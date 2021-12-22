Обслуживанием дорог в Кировском районе займется "Кедр 1"

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который будет обеспечивать эксплуатационное состояние дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства в Кировском районе Самары.

На торги заявился всего один участник — ООО "Кедр-1". Заявку компании признали соответствующей требованиям. Подрядчик оценил свои услуги в 231,8 млн рублей. Эксплуатацией дорог, в соответствии с контрактом, нужно будет заниматься до 30 июня 2022 года.

Напомним, ранее стали известны подрядчики, которые займутся зимней уборкой улиц. В семи районах города (Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском) улицы будет содержать МП "Благоустройство" (за 970 млн рублей), в Самарском районе — ООО "Экомед" (за 98,13 млн рублей).