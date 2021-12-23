Депутаты гордумы Самары в 14-й раз внесли изменения в бюджет

Депутаты городской думы областного центра поддержали поправки в бюджет Самары на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг. Решение было принято на заседании, которое состоялось 21 декабря.

Депутаты учли безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов в сумме более 485 млн рублей на 2021 год. Эти деньги были направлены на организацию образовательного процесса в муниципальных учреждениях, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, переселение из аварийного жилья. Кроме того, дополнительные средства выделялись на реконструкцию городских очистных канализационных сооружений, закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Также в бюджете были учтены целевые пожертвования текущего года — три миллиона рублей, которые направлены на мемориальный комплекс "Самара — город трудовой доблести". Он был открыт 10 декабря и приурочен к присвоению городу почетного статуса.

Благодаря экономии на торгах высвободилось более 516 млн рублей. Решением депутатов гордумы эти деньги были перераспределены на социальные нужды.

"В течение года изменения в бюджет утверждались уже 14 раз. Это результат плодотворной совместной работы депутатов и администрации Самары. "Подвижность" бюджета позволяет закрывать наиболее актуальные вопросы", — пояснил вице-спикер гордумы Самары Сергей Рязанов.

В итоге доходы городского бюджета в 2021 году составят 35,26 млрд рублей, расходы — 35, 88 млрд рублей.

Более подробный материал с заседания читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу 24 декабря.