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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Татьяна Титова: "Управлением Росреестра за 9 месяцев зарегистрировано на 33% больше сделок, чем за весь 2019 год"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказала сколько сделок с недвижимость зарегистрировано за последний год, какие новые цифровые сервисы внедрило ведомство и как ведется работа по выявлению бесхозных и не внесенных в ЕГРН объектов.

Фото: Антон Сенько

- Как сказалась пандемия коронавируса на работе Управления?

- Росреестр не остановил свою деятельность в сфере регистрации недвижимости ни на один день. Для граждан и организаций, для инвестиционного климата региона вопросы, связанные с оформлением недвижимости, очень значимы, и приостановление нашей деятельности привело бы к негативным экономическим и социальным последствиям.

На дистанционный режим мы не переходили. Поэтому все услуги Росреестра оказывались в обычном режиме, а сроки оказания услуг менялись только в пользу заявителя — стали еще более короткими.
Единственное, что изменилось — это то, что личный прием граждан мы начали проводить только по предварительной записи.  

- На фоне пандемии отчетливее обозначился тренд на цифровизацию. Что в этом разрезе можно сказать о работе самарского Росреестра?

- В последние пять лет Росреестр в рамках реализации целевых моделей развивает электронные сервисы, и эта работа продолжится. К моменту пандемии были созданы все условия (законодательные и технические), которые позволили гражданам и организациям получить услуги Росреестра дистанционно: заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), обратиться за регистрацией права, уточнить сведения в ЕГРН и многие другие.

В сложный для всех период пандемии Управлению Росреестра удалось сохранить стабильность в вопросах оформления недвижимости Самарской области и избежать социальной напряженности и инвестиционного провала в регионе.

Приведу пример: в целевой модели есть такой показатель — "доля заявлений о постановке на кадастровый учет и регистрации прав, поданных органами власти и органами местного самоуправления в электронном виде". Управление Росреестра проводило обучающие семинары и рабочие встречи с представителями органов власти и органов местного самоуправления. В каждом муниципальном образовании мы назначили сотрудника, который оказывал консультационную помощь и показывал, как подавать документы в электронном виде.

И вот результат: сегодня в Самарской области 98 процентов таких документов от органов власти и органов местного самоуправления подается в электронном виде при целевом показателе 75 процентов на 1 января 2022 года. И как только органы власти и органы местного самоуправления перешли на электронное взаимодействие с Росреестром, сразу освободились окна многофункциональных центров для граждан.

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Более того, некоторым гражданам не пришлось обращаться в МФЦ, потому что документы за них подали органы власти или органы местного самоуправления. Так, например, подавались документы о регистрации земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Граждане сохранили не только свое время, но и деньги, ведь им не пришлось платить 2000 рублей госпошлины.

- Какие услуги сегодня можно получить в электронном виде?

- На сайте Росреестра указаны 50 услуг, которые граждане и организации могут получить в электронном виде. Это в два раза больше, чем было раньше. Кстати, мало кто знает, но через сайт можно даже подписать договор между продавцом и покупателем. Вот так работает цифровая трансформация: люди, находясь в разных городах (или даже странах), подписывают договор купли-продажи электронными цифровыми подписями и подают документы в Росреестр.

Конечно, это удобно, быстро и экономично: чтобы сдать документы, не надо записываться в МФЦ, не надо получать доверенность у нотариуса, а госпошлина для граждан дешевле на 30%. При этом срок регистрации прав при обращении в электронном виде очень короткий — до трех рабочих дней.

- Изменилось ли количество регистрируемых сделок с недвижимостью по сравнению с доковидным временем?

- Количество зарегистрированных Управлением Росреестра сделок за 9 месяцев 2021 года увеличилось на 33% по сравнению со всем 2019 годом. При этом в 2020 году, когда многофункциональные центры были вынуждены приостановить свою работу по приему документов на регистрацию прав, количество сделок снизилось на 10% по сравнению с 2019 годом.

- Сколько ипотечных сделок зарегистрировано в этом году? Какова динамика по сравнению с предыдущими?

- За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 21 316 ипотек на объекты недвижимости. Вместе с тем серьезно изменился формат подачи документов: если в прошлом году в электронном виде было подано всего 20% заявлений, то в этом году их количество выросло до 60%.

Мы проводили обучающие семинары и рабочие встречи с представителями банковского сообщества (в том числе совместно с правительством Самарской области), на которых обозначали плюсы подачи документов в электронном виде, особенно в условиях пандемии.

Надеемся, что в 2022 году процент подачи документов на регистрацию ипотеки от банков в электронном виде достигнет 80%. Мы со своей стороны делаем все возможное — в Управлении назначены ответственные лица, которые готовы оперативно проконсультировать банки по подаче документов через электронные сервисы. А с сентября 2021 года при подаче кредитной организацией документов в электронном виде мы регистрируем ипотеку всего за один рабочий день.

- Не так давно была введена возможность регистрации закладных по ипотеке в электронном виде. Насколько эта услуга востребована в Самарской области?

- Закладные активно начали представляться в электронном виде с апреля этого года. Услуга востребована у банков, которые подают документы на регистрацию ипотеки через электронные сервисы (не могу совсем убрать "электронные", т. к. тогда будет читаться, что подают на регистрацию ипотеки, а это фактически не так): в основном, это Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф.

Подача электронной закладной удобна как для залогодателей, так и для банков. Такую ценную бумагу можно отслеживать через счет в депозитарии, там же всегда можно получить актуальную информацию о том, кто является владельцем закладной.

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- Как изменилось количество сделок долевого участия в строительстве? Какая часть из них заключается с привлечением эскроу-счетов?

- Приобретение жилья через долевое участие в строительстве в Самарской области набирает популярность: за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано на 11% больше таких договоров, чем за весь 2020 год.

С привлечением эскроу-счетов в прошлом году регистрировалось почти 45% договоров, а в этом году 66%. Скорее всего, рост связан с тем, что после 1 июля 2019 года все первые договоры с дольщиками по новым площадкам строительства заключаются только с использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченном банке.

Отмечу, что порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и перечень документов не изменился. А вот срок регистрации в этом году стал короче — с 28 октября он составляет три рабочих дня, если документы были поданы в электронном виде, и пять рабочих дней, если поданы в МФЦ.

- В этом году вступил в силу 518 ФЗ, обязывающий органы госвласти и МСУ выявлять собственников ранее учтенных объектов, сведения о которых не внесены в ЕГРН. Как он реализуется на территории Самарской области?

- Закон принят для того, чтобы навести порядок на рынке недвижимости, и главное — он позволит физическим и юридическим лицам защитить принадлежащие им объекты недвижимости от незаконного изъятия или переоформления. В том числе позволит полноправно распоряжаться своим имуществом: продать, подарить, заложить.

Управление Росреестра постоянно рассказывает (в том числе через СМИ) о том, зачем нужно оформлять недвижимость в собственность и почему важно, чтобы в ЕГРН были исчерпывающие данные об объектах недвижимости и об их владельцах. Отмечу, что нас слышат: на первое декабря 2021 года заявители в инициативном порядке зарегистрировали 3022 права в отношении ранее учтенных объектов недвижимости.

Органы местного самоуправления также начали работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, к декабрю было принято уже 40 таких решений (это девятое место в Российской Федерации). 

Всего же на 1 декабря проведена работа по 9684 объектам недвижимости. И это не только регистрация прав, но и снятие с учета объектов капитального строительства, которые уже фактически не существуют, а также земельных участков, которые не используются. По состоянию на 1 декабря 2021 года было снято с учета 6479 объектов недвижимости.

- Есть ли свободные земли на территории Самары? Насколько в принципе справедливо утверждение, что в областной столице нет земли для развития социальной инфраструктуры, выделения участков многодетным и иным категориям граждан?

- Не исключаю, что после проведенной органами местного самоуправления работы в рамках 518 федерального закона такие земельные участки будут найдены, и тогда в каждом муниципальном образовании свободные территории можно будет вовлечь в реальный оборот.

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- Много ли на территории региона бесхозных объектов, которые должны быть оформлены в муниципальную или государственную собственность?

- В Самарской области на сегодня числится 1038 бесхозных объектов. За 2021 год муниципалитеты оформили 94 объекта, которые раннее были бесхозными.

- Как часто сотрудниками управления выявляются случаи мошенничества с недвижимостью? Были ли в этом году такие ситуации?

- Случаи мошенничества с недвижимостью, к сожалению, встречаются. В 2017 году Управлению были переданы полномочия по постановке недвижимости на кадастровый учет. Только в Тольятти за 2017 и 2018 годы было выявлено 83 факта подделки документов, из которых 67 фактов подделки технических паспортов, изготовленных в отношении ранее учтенных объектов недвижимости.

Кроме того, были выявлены факты подделки писем органов местного самоуправления "О реконструкции", подтверждающих законность произведенных работ по реконструкции зданий, а также правоустанавливающих документов, подтверждающих регистрацию ранее возникших прав на данные объекты недвижимости.

В этом году документы с признаками фальсификации выявлены в некоторых муниципалитетах Самарской области: подделывали решения судов, свидетельство о регистрации права в БТИ. А недавно, 29 ноября, поступил такой документ: якобы постановление администрации муниципального района Кинельский о предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения торгов.

Информация обо всех представленных в орган регистрации прав документах, имеющих признаки подделки, Управление Росреестра сразу направляет в правоохранительные органы с просьбой организовать проверочные мероприятия.

- В 2010 году завершилось объединение Росрегистрации, Роскартографии и Роснедвижимости. Как быстро удалось завершить этот процесс на уровне региона? Что это дало?

- Процесс объединения был непростой. Для нас было важно не то, как быстро мы это сделаем, а то, насколько качественно пройдет процесс реорганизации. Был определен порядок и установлены сроки создания единой организации, и мы им четко следовали. Кроме того, мы стремились сохранить ценный кадровый состав обеих структур, и нам это удалось.

В результате реорганизации Росреестр был наделен дополнительными полномочиями по земельному надзору и надзору в сфере геодезии и картографии, по определению кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости, а также по государственному мониторингу земель Эти направления тесно связаны с оборотом недвижимости, как в экономическом аспекте, так и по направлению надзора за ее использованием.

Когда информация, связанная с недвижимостью, аккумулируется в одном ведомстве, это позволяет оперативно реагировать на запросы заявителей, предотвращать попытки мошеннических действий, создавать основу для инвестиционной привлекательности региона, обеспечивать исполнение федерального законодательства, а также обеспечивать стабильность рынка недвижимости. Практика показала, что объединение трех ведомств положительно отразилось на всех процессах, связанных с развитием рынка недвижимости в Самарской области.

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позорище то какое ёкэлэмэнэ

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