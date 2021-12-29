"Т Плюс" пополнила свой автопарк в Самарской области

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" в 2021 году приобрел более 30 специализированных машин для электростанций и теплосетевых предприятий региона. В их числе подъемные краны, экскаваторы, погрузчики, передвижные ремонтные мастерские, а также вспомогательный транспорт для ремонтных бригад тепловых сетей.

Новая спецтехника позволит энергетикам выполнять свои работы быстро и качественно, что обеспечит надежное теплоснабжение жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Так, в автопарк энергокомпании поступили экскаваторы-погрузчики, которые выгодно отличаются от прежних моделей большой глубиной вскапывания почвы и удобной панелью управления. А новые "мастерские на колесах" укомплектованы всем необходимым оборудованием для организации вентилирования тепловых камер, проведения откачки воды и сварочных работ — всего, что нужно для оперативного устранения возможных дефектов на тепловых сетях.

"За минувшие два года мы существенно увеличили объемы перекладок тепловых сетей, что потребовало соответствующего технического обеспечения. В результате пополнение автопарка в 2021 году стало одним из крупнейших за последние годы. Для сравнения в прошлом году было приобретено 19 единиц новой спецтехники", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

Напомним, в 2021 году в рамках ремонтной кампании "Т Плюс" заменила в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани свыше 100 км коммуникаций. Только в областной столице обновление тепловых сетей было выполнено на 48 участках.