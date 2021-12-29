"Т Плюс" пополнила свой автопарк в Самарской области

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" в 2021 году приобрел более 30 специализированных машин для электростанций и теплосетевых предприятий региона. В их числе подъемные краны, экскаваторы, погрузчики, передвижные ремонтные мастерские, а также вспомогательный транспорт для ремонтных бригад тепловых сетей.
Новая спецтехника позволит энергетикам выполнять свои работы быстро и качественно, что обеспечит надежное теплоснабжение жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Так, в автопарк энергокомпании поступили экскаваторы-погрузчики, которые выгодно отличаются от прежних моделей большой глубиной вскапывания почвы и удобной панелью управления. А новые "мастерские на колесах" укомплектованы всем необходимым оборудованием для организации вентилирования тепловых камер, проведения откачки воды и сварочных работ — всего, что нужно для оперативного устранения возможных дефектов на тепловых сетях.
"За минувшие два года мы существенно увеличили объемы перекладок тепловых сетей, что потребовало соответствующего технического обеспечения. В результате пополнение автопарка в 2021 году стало одним из крупнейших за последние годы. Для сравнения в прошлом году было приобретено 19 единиц новой спецтехники", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Напомним, в 2021 году в рамках ремонтной кампании "Т Плюс" заменила в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани свыше 100 км коммуникаций. Только в областной столице обновление тепловых сетей было выполнено на 48 участках.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается