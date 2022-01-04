За последнюю неделю 2021 г. в Самаре составили 44 протокола на антимасочников

В Самаре контроль за соблюдением масочного режима в городском пассажирском транспорте не ослабевает. Даже праздничные дни не стали исключением — межведомственные группы продолжают работу с учетом необходимости ее усиления, независимо от величины пассажиропотока. Ранним утром рейды по-прежнему начинаются с крупных транспортных развязок, улиц, по которым проложены маршруты как минимум двух видов общественного транспорта. Так, сегодня проверки стартовали с проспекта Ленина и улицы Ново-Садовой, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

"Выборочно проверяется подвижной состав, задействованный на всех маршрутах, независимо от того, крупные и протяженные ли они или с небольшим пассажиропотоком, следует ли транспорт по центру города или курсирует в окраинных районах. Необходимо полностью охватить всю маршрутную сеть, и мы эту задачу выполняем, — сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Юрий Тапилин. — График сохраняется: он ежедневный, проверки ведутся как в утренние и вечерние часы пик, так и в межпиковое время. До 80 рейдов еженедельно будем организовывать и впредь".

Только за предпраздничную неделю составлено 44 протокола на антимасочников. Всего же с сентября 2020 года в суды было направлено 977 административных материалов, из которых 833 — в минувшем 2021 году.

Выявление и пресечение случаев поездок без средств защиты органов дыхания — одна из приоритетных задач и в наступившем году. Дано соответствующее поручение — не снижать темпы и объемы проверок во всех районах областной столицы, во всех видах общественного транспорта — метрополитене, трамваях, троллейбусах, автобусах, включая маршрутные такси.

"Мы отмечаем такую тенденцию, что в предпраздничные дни пассажиры чаще игнорировали требование о ношении маски от начала и до конца поездки. Кто-то просто забывал взять в дорогу средство индивидуальной защиты, кто-то спускал маску к подбородку или вовсе снимал ее в ходе рейса, а кто-то принципиально занимает позицию антимасочника. Понимаем, что люди устали от ограничений и хотят расслабиться. Однако режим повышенной готовности не отменен, — подчеркнула представитель предприятия "Самара Авто Газ" Анна Замыцкая. — Во всем подвижном составе работают автоинформаторы. Также о правилах безопасных поездок постоянно напоминают кондукторы и водители. Они проходят обязательные предрейсовые и дополнительные инструктажи, получают комплект масок и сами должны быть примером для попутчиков. Когда поступает сигнал по телефонам "горячей линии" или через социальные сети, оперативно связываемся с экипажем и принимаем меры".

Стоит также напомнить о санкциях. В частности, физическим лицам может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

"Такие санкции распространяются на первично выявленные случаи, когда протоколы оформляются по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Последствием рецидива может стать еще более суровое наказание рублем — до 50 тысяч. В рейдах, проведенных в конце 2021 года, уже зафиксированы повторные нарушения, то есть совершенные одними и теми же гражданами", — уточнил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

До особого распоряжения штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продолжится контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, в том числе в пассажирском транспорте, а также за следованием регламенту мойки и дезинфекции подвижного состава, функционированием рециркуляторов воздуха в салонах.

Так, в автотранспортном предприятии "Самара Авто Газ" все машины уже укомплектованы рециркуляторами.

"Все работает исправно. Люди никаких недовольств не высказывают. Запускается прибор одновременно с тем, как включаю зажигание. И в течение всех поездок воздух очищается от вирусов и бактерий, — пояснил водитель автобуса маршрута № 2 Валерий Беликов. — К тому же я в маске и слежу за тем, чтобы пассажиры носили средство защиты".

Сегодня, как и в предпраздничные дни, контролеры предусмотрели комплекты масок, чтобы не омрачать поездки составлением протоколов — при необходимости поделиться с теми, кто забыл взять защитные средства в дорогу.

Для обеспечения неснижаемого запаса в декабре была осуществлена очередная закупка партии масок и одобренных Роспотребнадзором препаратов для обеззараживания контактных поверхностей в салонах транспортных средств.

Вместе с тем, повышенную защиту обеспечивает вакцинация против коронавируса.

Пункты, где можно сделать прививку, открыты и в эти длинные выходные: на территории города организована работа 63 прививочных пунктов. 3 кабинета функционируют в круглосуточном режиме. Помимо этого, в регионе есть пункты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, в которых проводятся тесты всем желающим, не имеющим признаков простудного заболевания. С информацией об адресах, графике работы пунктов и документах, которые необходимо взять с собой, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары — по ссылке.

Параллельно в ходе рейдов сотрудники контрольно-ревизионных служб проверяют наличие билетов и напоминают пассажирам о том, что с 1 января 2021 года изменилась стоимость проезда.

"Соответствующие таблички с объявлениями размещены в подвижном составе. Есть информация о стоимости проезда как за наличные средства, так и по безналичному расчету, — пояснила Анна Замыцкая. — Единому оператору электронного проездного "Объединенная транспортная карта" и в соцсети перевозчика поступали единичные обращения — люди просили уточнить данные относительно стоимости тех или иных транспортных карт. Но в основном горожане уже в полной мере обладают информацией, поскольку еще в декабре была проведена тщательная разъяснительная работа".