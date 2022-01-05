Госжилинспекция проверяет качество уборки дворов от снега

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в новогодние каникулы усилен контроль очистки кровель жилых домов и придомовых территорий от снега и наледи.
Госжилинспекция (ГЖИ) напоминает: очищены должны быть кровли и козырьки над подъездами, дворовые проезды, входные группы (к входной группе относится крыльцо и дорожка до дворового проезда) и отмостки домов, чтобы талые воды впоследствии не попадали в подвалы.
После сильных снегопадов управляющие организации проводят механизированную уборку, о которой предупреждают жителей с просьбой убрать из дворов транспортные средства. Если погода позволяет, придомовые территории очищаются от снега и наледи дворниками вручную. Механизированную уборку необходимо проводить в дневное время, не нарушая закон о тишине в Самарской области.
В ГЖИ составлен график дежурств инспекторов по всей территории региона. В соответствии с графиком проводятся рейды по проверке регулярности и качества уборки снега и наледи.
Всего по состоянию на 5 января инспекторы Госжилинспекции провели рейды по 440 адресам. В основном управляющие организации со своими обязанностями справляются, однако было выявлено 55 нарушений. 18 из них оперативно устранили. В отношении нарушителей будут возбуждены дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается