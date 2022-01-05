Госжилинспекция проверяет качество уборки дворов от снега

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в новогодние каникулы усилен контроль очистки кровель жилых домов и придомовых территорий от снега и наледи.

Госжилинспекция (ГЖИ) напоминает: очищены должны быть кровли и козырьки над подъездами, дворовые проезды, входные группы (к входной группе относится крыльцо и дорожка до дворового проезда) и отмостки домов, чтобы талые воды впоследствии не попадали в подвалы.

После сильных снегопадов управляющие организации проводят механизированную уборку, о которой предупреждают жителей с просьбой убрать из дворов транспортные средства. Если погода позволяет, придомовые территории очищаются от снега и наледи дворниками вручную. Механизированную уборку необходимо проводить в дневное время, не нарушая закон о тишине в Самарской области.

В ГЖИ составлен график дежурств инспекторов по всей территории региона. В соответствии с графиком проводятся рейды по проверке регулярности и качества уборки снега и наледи.

Всего по состоянию на 5 января инспекторы Госжилинспекции провели рейды по 440 адресам. В основном управляющие организации со своими обязанностями справляются, однако было выявлено 55 нарушений. 18 из них оперативно устранили. В отношении нарушителей будут возбуждены дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.