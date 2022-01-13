В Самаре усилена расчистка снега и противогололедная обработка

Резкое изменение погодных условий потребовало мобилизации всех служб благоустройства Самары, занимающихся содержанием территорий.

К сегодняшнему дню высота снежного покрова достигла 30 см; осадков в январе выпало 44,4% от месячной "нормы". Минувшим днем и в ночь на 13 января в расчистке города, готовясь к интенсивному снегопаду, задействовали 2161 уборщика территорий и 569 единиц спецтехники, в том числе более 450 машин выходили на УДС. Израсходовали 178,4 т противогололедных материалов. С дорог местного значения на полигоны вывезли более 5 тыс. т снежных накоплений.

В связи с началом снегопада на дорогах 2 и 3 категорий проведена противогололедная обработка; дороги 4 категории расчищены по основному ходу; посадочные площадки вычищены полностью (926 шт.). С начала сезона на утилизацию отправлено порядка 88,5 тыс. т снега.

Сегодня группировку сил и средств наращивают. Так, только на улицы города в дневную смену вывели 154 единицы снегоуборочной техники и 218 дорожных рабочих. Основной объем работ будет производиться в ночную смену, когда нет интенсивного движения транспорта.

"Выполняется расчистка и обработка проезжей части и тротуаров, ручная зачистка на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, производятся работы в труднодоступных локациях, где техника пройти не может. На территориях ведется подметание, формирование снежных валов, которые грузятся и вывозятся на специализированные площадки для складирования снега, — рассказал начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Дмитрий Трофимов.

В настоящее время ул. Арцыбушевская остается в зоне повышенного внимания не только специалистов, но и общественников.

"Мы трудимся и в бесснежные дни, а в период осадков — еще более активно. Понимаем, что в центре основная нагрузка сейчас приходится на Арцыбушевскую, поэтому максимально тщательно стараемся убирать снег, лед. В две смены и спецтехника работает, и вручную чистим и обрабатываем реагентами тротуары, посадочные площадки, переходы, чтобы люди беспрепятственно ходили и ездили, чтобы не было жалоб", — пояснила общественникам мастер СДУ Ленинского района МП г. о. Самара "Благоустройство" Альбина Кудапина.

Мониторинг также проводится круглосуточно. В плановых объездах участвуют и представители подрядной организации.

"В результате фиксируется все, включая замечания. Они отражаются в так называемой карточке объезда и предписании. На устранение недочетов дается, как правило, 1-2 дня, после чего снова организуется контрольный осмотр того или иного объекта. По итогам каждого месяца формируется сводная документация. Осуществляется оплата только тех работ, которые выполнены фактически, качественно", — добавил сотрудник курирующего муниципального учреждения.

Стоит также отметить, что на дороги, отремонтированные комплексно, действует пятилетняя гарантия. В этот период возникающие дефекты ликвидируются без направления средств муниципальной казны. Поэтому каждый подрядчик (и ремонтно-строительные организации, и те, которые отвечают за санитарное содержание объектов) заинтересован в сохранности элементов благоустройства, скорейшей расчистке и вывозе снега на полигоны, чтобы в условиях оттепели и температурных "качелей", особенно с переходом через нулевую отметку, слякоть и влага не портили новое дорожное покрытие.