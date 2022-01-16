В областном центре подвели итоги "воскресника"

Воскресенье, 16 января, в Самаре было объявлено "воскресником". Городские власти приняли решение акцентировать внимание на содержании внутридомовых территорий. Главы внутригородских районов взяли под личный контроль координацию работ УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных служб благоустройства на вверенных им территориях.
В уборке дворовых территорий было задействовано 2810 уборщиков и 171 единица техники. Приняли участие в "воскреснике" и неравнодушные жители. Основная задача — очистить все выходы из подъездов, освободить от выпавших осадков внутриквартальные дороги.
Для расчистки улично-дорожной сети в дневную смену вышло 242 человека и 155 спецмашин. На улицах города работа техники не прекращается ни на минуту. Особое внимание уделили вывозу снежных куч. По состоянию на 16 января на полигоны вывезено свыше 90 тысяч тонн снега.
В ночь на 17 января работы на УДС будут продолжены — подрядными организациями планируется задействовать 263 ед.техники и 118 уборщиков территорий.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается