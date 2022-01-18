В Самаре вынесено постановление о начале суда по делу Вячеслава Хомских

Во вторник, 18 января, в Ленинском районном суде под председательством судьи Ирины Кузнецовой состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении замначальника УМВД России по Самаре Вячеслава Хомских.

По итогам которого было принято постановление о начале рассмотрения уголовного дела по существу и назначена дата первого заседания, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил адвокат обвиняемого Александр Николаев.

Напомним, что Вячеславу Хомских следствием предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По версии следствия, в марте 2011 г. обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" в ресторане и договорился о передаче взяток - 150 тыс. руб. ежемесячно и автомобиле. Деньги предназначались за то, чтобы полицейский не мешал ОПС "собирать дань" с подконтрольных фирм, а также чтобы правоохранитель "закрыл глаза", если узнает о преступлениях участников преступной группы.

Следователи считают, что первую часть взятки и "Ниву" обвиняемый получил в марте 2011 года. А позже, с апреля 2011 г. по август 2017 г., Хомских, занимавший различные должности в системе ГУ МВД, в том числе с июня 2015 г., когда являлся замначальника УМВД России по Самаре, систематически получал деньги за помощь "Законовским" и в результате получил более 22 млн рублей.

По словам адвоката Александра Николаева, на предварительном слушании, которое проходило в закрытом режиме, рассматривались его ходатайства, в которых поднимались вопросы о достоверности доказательств, исключении доказательств, правильности квалификации обвинения. И по итогам предварительного слушания было вынесено постановление об отказе в их удовлетворении, рассмотрении их в рамках дальнейших судебных заседаний и при принятии итогового решения по делу.