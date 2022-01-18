В Самаре вынесено постановление о начале суда по делу Вячеслава Хомских

Во вторник, 18 января, в Ленинском районном суде под председательством судьи Ирины Кузнецовой состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении замначальника УМВД России по Самаре Вячеслава Хомских.
По итогам которого было принято постановление о начале рассмотрения уголовного дела по существу и назначена дата первого заседания, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил адвокат обвиняемого Александр Николаев.
Напомним, что Вячеславу Хомских следствием предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
По версии следствия, в марте 2011 г. обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" в ресторане и договорился о передаче взяток - 150 тыс. руб. ежемесячно и автомобиле. Деньги предназначались за то, чтобы полицейский не мешал ОПС "собирать дань" с подконтрольных фирм, а также чтобы правоохранитель "закрыл глаза", если узнает о преступлениях участников преступной группы.
Следователи считают, что первую часть взятки и "Ниву" обвиняемый получил в марте 2011 года. А позже, с апреля 2011 г. по август 2017 г., Хомских, занимавший различные должности в системе ГУ МВД, в том числе с июня 2015 г., когда являлся замначальника УМВД России по Самаре, систематически получал деньги за помощь "Законовским" и в результате получил более 22 млн рублей.
По словам адвоката Александра Николаева, на предварительном слушании, которое проходило в закрытом режиме, рассматривались его ходатайства, в которых поднимались вопросы о достоверности доказательств, исключении доказательств, правильности квалификации обвинения. И по итогам предварительного слушания было вынесено постановление об отказе в их удовлетворении, рассмотрении их в рамках дальнейших судебных заседаний и при принятии итогового решения по делу.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы